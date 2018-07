Militantes del aborto legal denuncian violencia de grupos “pro vida”

Se cumple un mes desde que Diputados aprobó el dictamen sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde entonces el debate está en el Senado, que el 8 de agosto decidirá si es ley o no. En este mes, quienes apoyan la legalización han denunciado escraches, amenazas y agresiones. Una de las caras más visibles en el apoyo a esta ley es la escritora Claudia Piñeiro, que venía siendo atacada en las redes sociales por su postura y ahora grupos “pro vida” han llamado a boicotear una presentación literaria. “Hay sectores reaccionarios cercanos a la Iglesia que habían creído que esta ley no iba a ser votada en Diputados, pero se votó y desde entonces están recurriendo a la violencia, a prácticas anti democráticas, dice Piñeiro a Clarín. La Iglesia le está hablando a los fieles desde el púlpito, desde el Tedeum, les dice que salgan a misionar contra el asesinato de bebés y así se llega a aplicar cualquier método, como si fuera una Guerra Santa”. La escritora tiene una presentación en la Fundación Osde el 23 de agosto, y en las redes se pidió que bajaran el evento por su postura. Desde Osde aseguraron que la charla no se bajará, entonces militantes por "las dos vidas" dijeron que irán con los pañuelos celestes en señal de protesta. Diputados firmaron una declaración de repudio por este intento de censura. El proyecto será presentado por el diputado Daniel Filmus, y lleva firmas de legisladores de todos los partidos políticos: “Actos como este representan un grave atentado contra la libertad de expresión, pilar básico de la construcción de una sociedad democrática”.