Su hijo apareció muerto en una plaza y buscan testigos

Un joven de 21 años fue hallado muerto el jueves pasado en una plaza del barrio porteño de Palermo. Aunque era de día y había bastante gente, no se sabe bien qué pasó. Sus padres buscan testigos.

La trágica escena comenzó a las 19.45, cuando Joaquín Cesar Martínez, de 21 años, salió de su casa al profesorado y media hora después fue encontrado bajo de un árbol con un golpe en la cabeza y sin vida. Aunque en un principio las hipótesis se centran en que podría haber sido asaltado, sus padres señalan que algo más ocurrió y piden que se investigue.

Según Sonia, la madre del joven, el drama inició el martes, cuando desapareció su hija Sara Benedit, de 14 años. La adolescente era buscada intensamente y horas después fue hallada sana y salva. Pero, en medio de la búsqueda de la adolescente, un patrullero se acercó a su casa y les avisó que Joaquín había sido encontrado deambulando en Scalabrini Ortiz y Santa Fe. “Lo llevaron a la guardia, no encontraron ningún tipo de droga, si tenía alcohol en sangre”, dijo la madre en declaraciones a C5N.

Cuando la familia intentaba volver a la normalidad, después de la angustia por la desaparición de Sara, el jueves a la tarde, recibieron la peor noticia: Joaquín estaba muerto. “Me vinieron a informar y cuando llegué a la plaza, lo reconocí por las zapatillas, porque ya estaba levantando el cuerpo”, manifestó Sonia.

Según los investigadores, el joven fue encontrado por otros chicos en la plaza. Pero los padres dicen que no les dan más detalles de lo que pasó. “No nos dan más información, no nos dicen nada. Estamos desesperados”, aseguró la madre.