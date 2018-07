Un grupo de intendentes del PJ se reunió para pedir renovación en el partido

Un grupo de intendentes desempolvó el Foro de jefes comunales del Partido Justicialista y se reunieron ayer en Santo Tomé. Emitieron un documento en el que solicitaron la renovación de autoridades del justicialismo.

“Se conformó un espacio político dentro del peronismo correntino, conducido por intendentes Justicialistas que tendrá como objetivo principal elaborar un proyecto político provincial, democrático, inclusivo y solidario en el que se recupere la bandera y enarbole la bandera de la Justicia Social, para crear el desarrollo que tanto necesita la provincia”, afirmaron en el documento.

“Este espacio pretende conducir un proceso de renovación en la estructura partidaria, siendo la unidad y la apertura a todos los sectores las premisas de esta nueva etapa, no tenemos como fin crear una división en las estructuras de nuestro partido”

“Pretendemos comenzar a plantear un proyecto genuino y escuchando a las bases para conformar colectivamente un Plan Estratégico de Políticas Públicas Provinciales, que aborden la resolución de temas estructurales y que son condicionantes para el crecimiento y posterior desarrollo de la provincia”.

“Apuntar al crecimiento de los espacios territoriales con que cuenta el peronismo en la actualidad, y aquellos donde este movimiento no ha podido aún acceder al gobierno, por eso seguiremos trabajando para concretar estos objetivos”, agregan.

Del encuentro participaron los Intendentes de Santo Tomé, Mariano Garay, de Paso de los Libres Martin Ascua, de Mercedes Elvira Sanchez, de San Roque Raúl Hadad, de Chavarría Roberto Dieringer, de Felipe Yofre Leonardo Aguirre, de Esquina Hugo Benítez, de Loreto Sebastián Torales, de Tabay Juan Miguel Miño, también participaron el Viceintendente de Caá Catí Hector Baez y el ex intendente de Mercedes Víctor Cemborain.