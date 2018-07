Denunciaron brutal golpiza tras un siniestro vial

Un joven de 22 años sufrió graves lesiones al ser atacado a golpes por un grupo de personas, tras un accidente de tránsito en la ciudad de Esquina. Se trata de Mauricio Montiel quien debió ser hospitalizado de urgencia. Su familia denuncia que hay protección policial y judicial para los acusados. El principal sospechoso de la causa, es familiar directo de un funcionario judicial. El hecho se produjo el sábado a la madrugada. Montiel se desplazaba en un automóvil Volkswagen Voyage y fue impactado en la parte lateral por un vehículo Renault Fluence.

“El sábado en horas de la madruga lo chocan a mi hijo por Mitre casi Moreno. Después de chocarlo, un fluence, bajan dos individuos del auto, lo sacan a mi hijo de su auto y lo empiezan a golpear, detrás venía otro vehículo como en persecución.

El policía supone que fue un choque intencional por la forma en que fue chocado, que se termina frenando con el otro. Porque cuando choca este auto rompe la dirección y termina frenándose por el auto de mi hijo. Detrás de eso venía una Dunster blanca con otro número de chicos y lo empiezan a golpear”, manifestó a TN Esquina Walter Montiel, padre del joven golpeado.

“Mi hijo iba con un amigo, andaban paseando. La verdad es que no sabemos cómo se produce el impacto, pero lo chocan de costado como intencionalmente. Cuando a mi me avisan y vamos nos encontramos que ya estaban el padre del chico y toda la familia y los amigos de ellos que están en la Justicia como todos sabemos”.

“Llegamos a la policía y me encuentro que estaban ya los otros chicos por hacer lo mismo. Nos dejan a un costado a la espera de que nos iba a tomar la denuncia. Mi hijo se empieza a descompensar y decido llevarlo al hospital. De la policía no recibimos ni siquiera un móvil policial para llevarlo al hospital. No le pusieron ningún cuello ortopédico sabiendo la golpiza que había recibido. Nos tuvieron en un rincón, en una silla, a la espera de que aparezca el Oficial de turno que nos iba a tomar la denuncia”, afirmó indignado.

“Allí es donde se empieza a vivir el peor momento, a sentir la desprotección total de la Justicia. Donde empezaron a aparecer los amigos del poder, las influencias políticas seguramente. Desde el momento en que llegó Mauri al hospital ya llegó con pronóstico reservado. “Nunca se hizo presente el Fiscal, brilló por su ausencia. No dio la cara nunca. Fue un intento de homicidio esto. Nueve personas pegando a una persona y no tuvimos la presencia del fiscal en ningún momento y la presencia policial”.