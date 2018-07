Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Sr. Carlos Romero Feris y señora Bertha Valdovinos Zaputovich, participan con pesar su fallecimiento y piden cristiano consuelo para su familia. c/190

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Noel Breard y señora participan su fallecimiento y ruegan oración a su memoria. c/190

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El senador Noel Breard participan su fallecimiento y ruega una oración por su eterno descanso. c/190

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Interventor del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes Don Leandro Alciati, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del ex Gobernador de la Provincia y actual Senador provincial, Ricardo Colombi, acompañando a su familia en este doloroso trance, pidiendo para ellos cristiana resignación. c/899

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Las Autoridades y Personal del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes, participan con dolor el fallecimiento de la madre del ex Gobernador de la Provincia y actual Senador provincial, Ricardo Colombi, acompañándolo en este difícil momento.

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Unidos participa del fallecimiento de la Madre del Dr. Ricardo Colombi, acompañando a su familia en estos momentos. Rogando una oración por su eterno descanso. c/441

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Cr. Alfredo Ataliva Schweizer y Sra. Participan del fallecimiento de la Madre del Dr. Ricardo Colombi y acompañan a su Familia en tan triste momento. c/441

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Cr. Juan Andrés Acosta e hijos participan del fallecimiento de la Madre del Dr. Ricardo Colombi y acompañan a su Familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración por su memoria. c/441

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Juan Alejandro Castro, su esposa Silvia Pompeya Dacunda de Castro y su hija Agustina participan con pesar el fallecimiento de la Madre del Dr. Ricardo Colombi y lo acompañan con profundo cariño junto a su esposa Estela, sus hijos Sebastián y Juan Ignacio y demás familiares en este doloroso momento. Elevan una oración al Señor por el eterno descanso de su alma. c/440

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Martha Graciela Castro y sus hijos María Fernanda y Juan Francisco participan el fallecimiento de la Madre del Dr. Ricardo Colombi y lo acompañan junto a su familia en este difícil momento. c/440

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Carlos Jorge Irigoyen participa del fallecimiento de la Madre de Ricardo Colombi y acompaña a su Familia en tan doloroso momento. c/440

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Jorge Gutnisky y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. c/443

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Pablo Chamas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando una oración en su memoria. c/443

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Aranduroga Rugby Club participa su fallecimiento. c/443

†

GUMERCINDA

CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Ramón Alfredo Ayala y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando una oración por el descanso eterno de su alma. Y acompañan a su familia en tan doloroso momento rogando a Dios puedan encontrar consuelo y una Santa resignación. c/894

†

GUMERCINDA A.

CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Graciela, Alicia Bernardo Rodríguez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Ricardo Colombi, rogando a Dios por su eterno descanso. c/902

†

GUMERCINDA A.

CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes, Cr. Bernardo Eugenio Rodríguez, participa con profundo pesar, el fallecimiento de la Sra. madre del Senador Dr. Horacio Ricardo Colombi, elevando al Señor una oración en su memoria. c/901

†

GUMERCINDA A.

CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Julio Cesar Veglia y su esposa Liliana Micelli, participan el fallecimiento de la madre del Senador Horacio Ricardo Colombi, rogando al Altísimo por el eterno descanso de su alma y resignación de sus familiares. c/903

†

GUMERCINDA A.

CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Sr. Interventor del Invico, Arq. Julio Cesar Veglia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Senador Dr. Horacio Ricardo Colombi, y acompaña a toda su familia en este doloroso momento. c/900

†

GUMERCINDA

CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. La Diputada provincial Analía Bestard y esposo comparten y acompañan al Dr. Ricardo Colombi en su dolor, rogando por el eterno descanso de su madre. c/907

†

GUMERCINDA

CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Consejo Directivo Provincial del PRO Corrientes participa su fallecimiento y acompaña al Sr. Ex Gobernador Ricardo Colombi en su pérdida. c/916

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes, Dr. Gustavo Canteros, la Cámara de Senadores y autoridades superiores participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Ricardo Colombi, acompañándolo en este momento y pidiendo oración por su eterno descanso. c/907

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Vicegobernador Gustavo Canteros y Sra. participan del fallecimiento de la madre del Dr. Ricardo Colombi, ruegan por su eterno descanso y elevan una piadosa oración en su memoria, brindando consuelo a sus familiares. c/908

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Titular de la “Unidad Plan Belgrano” Dr. Carlos José Vignolo, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan difícil momento. c/913

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Dr. Carlos José Vignolo y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. c/913

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Ministro de Industria, Trabajo y Comercio Ing. Raúl Schiavi participa su fallecimiento y acompaña al Sr. Ex Gobernador Ricardo Colombi en su pérdida. c/916

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Presidente del PRO Corrientes, Ing. Raúl Schiavi participa su fallecimiento acompañan al Sr. Ex. Gobernador Ricardo Colombi. c/916

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Hugo Mancini y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. c/914

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El personal del Ministerio de Salud Pública participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Elsa Frati participa con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. Gurmencinda Codello de Colombi eleva una oración en su memoria. Acompaña al Dr. Horacio Colombi y a toda su familia en este momento. c/914

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Manuel Sussini y Anna Zichy Thyssen te acompañan con nuestros más sentidos pésames amigo Ricardo Colombi. Para vos y tu familia por esta irreparable pérdida de tu querida madre. A pesar del dolor deben estar fortalecidos por la esperanza del reencuentro y sabiendo que tu querida madre ya descansa en la gloria de Dios. c/917

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Presidente del Partido Compromiso Correntino y el Partido en su totalidad, acompañan del fallecimiento de su señora madre. Sabemos que es una pérdida irreparable y que en estos momentos las palabras sobran. Sepa usted que su Sra. madre ya se encuentra con Dios y guiará su camino y de su familia desde ahí. c/917

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018 en la ciudad Mercedes. El Administrador General del Instituto Correntino del Agua y Ambiente (Icaa) Ingeniero Mario Rubén Rujana y personal del organismo acompañan con profundo pesar el fallecimiento de la madre del ex Gobernador de la Provincia y actual Senador provincial Doctor Ricardo Colombi. Elevan una oración a su memoria y por su eterno descanso, rogando a Dios cristiana resignación para, sus seres queridos y demás familiares. c/915

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018 en la ciudad Mercedes. Graciela Cuzziol y Rubén Rujana acompañan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan una oración a su memoria y por su eterno descanso, rogando a Dios cristiana resignación para sus hijos Ricardo y Alicia, seres queridos y demás familiares. c/915

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Delia Durand, Ricardo Maidana y familia, participan de su fallecimiento y acompañan a Ricardo Colombi y a su familia en estos momentos pidiendo al Señor la tenga en su gloria. c/892

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando y rogando una oración por su eterno descanso. c/906

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Aníbal Daniel Godoy y Marissa Spagnolo de Godoy; sus hijos y nieta; participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a Ricardo y familia ante la irreparable pérdida. Rogando oraciones por su eterno descanso. c/898

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Presidente de ELI, Encuentro Liberal, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Senador provincial Ricardo Colombi y ruega una oración por el eterno descanso de su alma. c/897

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Los Sres. Diputados de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Senador provincial Ricardo Colombi rogando una oración por el eterno descanso de su alma. c/895

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes Dr. Pedro G. Cassani, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Senador provincial Ricardo Colombi y ruega una oración por el eterno descanso de su alma. c/896

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. La Cra. Rosa Isolina Pasetto y su familia participan con profundo pesar de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento elevando una oración rogando por su eterno descanso.

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018 en la ciudad de Mercedes. El Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdés, participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del ex Gobernador y actual Senador provincial, Dr. Ricardo Colombi, y eleva una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la ciudad de Mercedes. c/918

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018 en la ciudad de Mercedes. El Dr. Gustavo Adolfo Valdés y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la ciudad de Mercedes. c/918

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Gilberto Panseri y su Sra. esposa Senadora provincial Dra. Alejandra Seward de Panseri; participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Ex Gobernador de la Provincia de Corrientes Dr. Horacio Ricardo Colombi, y elevan una oración a Dios por su eterno descanso. c/905

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Gilberto Panseri y su Sra. esposa Senadora Provincial Dra. Alejandra Seward de Panseri; participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la Sra. Defensora del Tribunal Oral Penal de la ciudad de Mercedes Dra. María Alicia Colombi; elevando a Dios una oración por su eterno descanso c/904

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018 en la ciudad de Mercedes. El Sr. Secretario privado del Sr. Gobernador, D. Juan Manuel Villone, participa con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la ciudad de Mercedes. c/918

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr. Guillermo Horacio Semhan, los Sres. Ministros Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez; Dr. Fernando Augusto Niz; Dr. Alejandro Alberto Chain; Dr. Eduardo Gilberto Panseri y el Sr. Fiscal General Dr. Cesar Pedro Sotelo; participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Madre del Ex Gobernador de la Provincia de Corrientes Dr. Horacio Ricardo Colombi y de la Sra. Defensora del Tribunal Oral Penal de la ciudad de Mercedes Dra. María Alicia Colombi; elevando a Dios una oración por su eterno descanso y pronta resignación a sus familiares. c/904

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Dr. Alejandro Abraham, Graciela Zaimakis, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su descanso eterno. c/444

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Directorio del Banco de Corrientes S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento. c/444

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Cr. Roberto Manuel Demonte y su familia participan con profundo pesar de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento elevando una oración rogando por su eterno descanso. c/444

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Los síndicos del Banco de Corrientes S.A. Cr. Carlos Alberto Lascurain, Cr. Ricardo Alberto Rodríguez y Cra. Laura Isabel Sprovieri participan con profundo pesar de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento elevando una oración rogando por su eterno descanso. c/444

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Roberto y Analía Demonte, junto a sus hijos, Robertino y Eliana, María Belén y Aníbal y Juan Pablo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a toda su familia. c/445

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Daniel Demonte y Flia, participan su fallecimiento, ruegan una oración por su eterno descanso y resignación a sus familiares. c/445

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Juan Carlos Demonte y Cristina Devecchi, participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso. c/445

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Personal y Directivos de Expreso Demonte, participan su fallecimiento, ruegan una oración por su eterno descanso, acompañan a sus familiares en estos momentos de tanto dolor. c/446

†

GUMERCINDA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia de Corrientes, Horacio Ortega, expresa su más sentido pésame a la familia de Gumercinda Codello de Colombi, deseándote descanso eterno y pronta resignación a sus seres queridos. c/191

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes Cdor. Bernardo E. Rodríguez, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Senador Dr. Horacio Ricardo Colombi, elevando al Señor una oración en su memoria. c/594

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Interventor de la Administración Obras Sanitarias Ente Regulador Arquitecto Arturo Alejandro Vázquez y el Sr. Coordinador Arq. Pedro Basualdo participan con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Senador Dr. Horacio Ricardo Colombi, pidiendo oraciones por su alma. c/594

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Presidente de Fecorr Luis Alberto Malgor y Sra. acompañan a su familia en este difícil momento, rogando al cielo por la elevación de su alma. c/920

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa con pesar el fallecimiento de la madre de la asociada Dra. María Alicia Colombi de Jaime, Defensora de la Defensoría del Tribunal Oral Penal de la ciudad de Mercedes y abuela de la asociada Dra. María Mercedes Jaime secretaria de la Asesoría de Menores e Incapaces de la ciudad de Mercedes. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. c/926

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018 en Corrientes, Capital. Luis Alberto Resuche, Esteban Mariano Resuche y flia., participan con profundo dolor su partida y piden una oración en su memoria y resignación al Dr. Horacio Ricardo Colombi y familia. c/925

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Directoras y Personal del Hotel San Martín participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Ricardo Colombi, acompañamos a toda su familia en tan doloroso momento. c/595

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. La Federación Empresarial de Corrientes Fecorr participa de su fallecimiento con profundo pesar, elevando oraciones por su eterno descanso. c/920

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. José Andrés Bestoso y familia participan del fallecimiento de la señora madre del Dr. Horacio Ricardo Colombi, acompañándolo en tan difícil momento y elevan una oración en su memoria. c/928

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Club Deportivo Curupay, participa el fallecimiento de la Sra. madre del ex Gobernador y actual Senador provincial Ricardo Colombi. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Mercedes.

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Sr. Fiscal General de Corrientes Dr. César Pedro Sotelo, Funcionarios y Personal de la Fiscalía General, participan el fallecimiento de la Sra. madre del Senador provincial ex Gobernador de la Provincia, Dr. Ricardo Horacio Colombi y de la Sra. Defensora del Tribunal Oral Penal de Mercedes, Dra. María Alicia Colombi de Jaime, y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Sr. Intendente de Empedrado acompaña a sus hijos en este doloroso momento y ruegan a Dios y a la Virgen por su eterno descanso. c/929

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Sr. Intendente de Empedrado José Antonio Chemes y familia, acompañan en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria. c/929

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Gabinete y Personal Municipal de Empedrado acompaña al Dr. Horacio Colombi y su hermana en este doloroso momento y ruegan a Dios y a la Virgen por su eterno descanso. c/929

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Chiquilón Monzón, su esposa Pelusa Gramajo, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su nombre. c/923

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. La Federación Económica de Corrientes acompaña con mucho pesar su fallecimiento, elevando una oración por su eterno descanso. c/922

†

GUMERSINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Directorio de Teknofood S.A. participa con dolor su fallecimiento y acompañan al senador Horacio Ricardo Colombi y familia en este doloroso momento. c/919

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Familia Jaime Orsetti y familia Pirota, participan su fallecimiento y acompañan en tan dolorosa pérdida al Sr. ex Gobernador Ricardo Colombi y flia. y a la Sra. Alicia Colombi y familia. c/921

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Las Escribanas María Cristina Vallejos Gill de Lotero y María Constanza de Carmors participan con gran pesar el fallecimiento de la señora madre del Sr. ex Gobernador de la Provincia Dr. Ricardo Colombi y ruegan una oración en su memoria. c/921

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. La Escribana Mayor de Gobierno, el Escribano Mayor Subrogante, los Escribanos de Gobierno y la señora Alicia participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre del Sr. Ex Gobernador de la Provincia Dr. Ricardo Colombi y ruegan por su descanso en paz junto al Señor. c/921

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. José Antonio Romero Feris y su esposa Marly Brisco de Romero Feris, participan con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Ricardo Colombi a quien acompañan en su dolor haciendo extensivas sus condolencias a los demás familiares. c/192

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Dra. Lorena Lazaroff Interventora del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes (IPS) participa con profundo dolor el fallecimiento de Gumercinda Codello de Colombi madre del ex Gobernador de la Provincia de Corrientes Dr. Ricardo Colombi, y ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la localidad de Mercedes (Corrientes). c/448

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Jorge Braun y Nidia Alicia Billinghurst De Braun, sus hijos y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre del Dr. Ricardo Colombi y de la Dra. María Alicia Colombi, rogando una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán inhumados en el cementerio de la localidad de Mercedes (Corrientes). c/447

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Intendente de la Municipalidad de El Sombrero Raúl González y equipo de trabajo, participan con mucho pesar el fallecimiento de la madre del ex Gobernador de Corrientes y actual Senador provincial Dr. Horacio Ricardo Colombi. c/930

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Marcelo, Alejandro Rubiolo y sus familias, acompañan al Senador Ricardo Colombi, y participan con hondo pesar, del fallecimiento de Gumercinda Codello de Colombi madre del ex gobernador de Corrientes. Quienes tuvieron la dicha de conocerla sabemos que fue una de las personas más extraordinarias, con una entrega y generosidad sin límites y con valores que nos hacen ser en el transcurso del tiempo mejores personas. Que Dios la tenga en la Gloria y descansen en Paz. c/193

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Directorio y personal de TV Resistencia (Canal 9), acompaña a al Senador Ricardo Colombi y participan con mucho dolor del fallecimiento de Gumercinda Codello de Colombi, la madre del ex gobernador de la provincia de Corrientes. Estamos con ustedes en el dolor, rezando por su cristiana resignación y el descanso eterno de su alma. c/193

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Roque Ramón Rebak (a), María Cristina Piazza de Rebak y sus hijos Matías y Sergio Andrés participan el fallecimiento de la madre de Ricardo y acompañan a su familia en este doloroso momento. c/910

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Inés Presman, Norma Gómez y Kekela Starck participan con profundo dolor la partida de la “Querida Gumercita”. Despidiendo a una Gran Mujer, elevan una oración pidiendo su paz eterna y acompañan desde el corazón al Dr. Horacio Ricardo Colombi, a María Alicia y a toda su familia. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Mercedes – Corrientes.

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. Pablo Maldonado Vargas y Sra. María Elena Yonna e hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan una oración por su eterno descanso y acompañan a sus familiares ante tan irreparable pérdida. c/912

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante Norberto AST, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del ex Gobernador y actual Senador provincial Ricardo Colombi. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Mercedes. c/909

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El señor Norberto AST y Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del ex Gobernador y actual Senador provincial Ricardo Colombi y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y resignación a sus familiares. c/909

†

GUMERSINDA

ANTONITA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Directorio de Nutricorrientes S.A. participa con dolor su fallecimiento, acompañan al Senador Horacio Ricardo Colombi y familia en este doloroso momento.

†

GUMERSINDA

ANTONITA CODELLO

DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. José Chediack participa con dolor de su fallecimiento, acompañan al Senador Horacio Ricardo Colombi y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria. c/919

†

GUMERCINDA

CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/18. El Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ing. Justo Armando Espíndola, Vocales del Directorio, Dr. Mario Encina Marin y Hugo A. Dubrez, el personal de la Repartición, participan el fallecimiento de la Sra madre del Senador Dr. Ricardo A. Colombi, cuyo restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la localidad de Mercedes Ctes.

†

GUMERCINDA

ANTONITA CODELLO DE COLOMBI

Q.E.P.D

Falleció el 15/07/2018. El Secretario General de Soesgype, Victor A. Romero participa con dolor su fallecimiento, acompaña al Senador Horacio Ricardo Colombi y familia en este doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Mercedes.