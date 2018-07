La Afip tiene en la mira a 120.000 empleadores por trabajo en negro

Los números de la recaudación se han venido comportando mejor que lo esperado por la evolución de la actividad económica. Parte de ese mérito corresponde a los efectos del último blanqueo y en parte a una agresiva campaña de fiscalización que ejecutó el anterior director general de la Afip Alberto Abad, y que su sucesor, Leandro Cuccioli, se comprometió a intensificar por estrictas razones de “equidad tributaria con los que pagan y cumplen con todas las normas impositivas y laborales”, acostumbra a resaltar en cada conferencia mensual con la prensa.

En esa línea, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) informó que enviará unas 120.000 inducciones electrónicas a contribuyentes que presuntamente no declararon a la totalidad de sus empleados.

Acorde con los tiempos modernos, el organismo aclaró que “en los próximos días, los empleadores encontrarán la comunicación de Afip en la ventanilla electrónica”, es decir, no deberán esperar el correo tradicional, en un sobre entregado puerta a puerta, o en “domicilios equivocados”, sino en la que cada contribuyente tiene declarado en la página de internet de la entidad.

Entre los principales rubros que serán notificados se encuentran los relacionados con la actividad rural, restaurantes, elaboración y venta de productos de panadería, elaboración de pastas frescas, fábrica de muebles de cocina y oficina, confiterías, geriátricos, lavaderos industriales y construcción, entre otros.

De las actividades mencionadas, se destacan los restaurantes con 28.000 contribuyentes, las relacionadas a la industria panadera, con 26.000, las actividades rurales con cerca de 25.000 y 2.500 de fábricas de pastas frescas, entre otros.

Un informe especial del Ministerio de Trabajo dio cuenta de que el salario medio mensual en esas actividades era en mayo de 2017 de $11.133 en restaurantes; $27.492 en la industria panadera; entre $13.000 y $24.000 en las actividades rurales; y $19.100 en las fábricas de pastas fresca.

Estas comunicaciones con los contribuyentes se suman a las que ya se realizaron para regularizar el empleo informal en los supermercados y en las casas particulares.

De acuerdo al indicador mínimo de trabajadores (IMT), que establece la cantidad base de empleados necesarios para realizar determinadas actividades, la Afip presume que algunos rubros tienen un alto porcentaje de empleo no registrado.

Se trata de un conjunto de empleadores que registran la mayor informalidad laboral del mercado, con trabajadores que realizan sus tareas sin cobertura social ni médica, tanto para ellos como para sus familias.

El titular de la Afip, Leandro Cuccioli, anticipó que el organismo recaudador tiene medidas en carpeta para reforzar su capacidad de control. “Cada día es y será más difícil esconderse de nosotros”, advirtió.