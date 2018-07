La madre de Cristian “Pity” Alvarez teme que el cantante se suicide

El músico Cristian "Pity" Alvarez (46) pasó su primer fin de semana detenido en el penal de Ezeiza por el asesinato de Cristian Díaz, sedado e internado en el hospital penitenciario, en donde le realizaron controles médicos de presión y cardiológicos . Por este motivo no pudo recibir las visitas de su abogado y tampoco de su madre.

"La mamá de 'Pity', no pudo verlo; lo intentó el sábado pero no pudo porque hay que cumplir unos requisitos para acreditar el vínculo y según los informes médicos se encuentra sedado", señaló el abogado de la madre del músico, Claudio Calabresi, en diálogo con radio La Red.

"Cristina (así se llama la madre) ha pasado por muchos estados a lo largo de la vida de Cristian y sabe que estas cuestiones son difíciles de tratar. Ella me dijo que lo ha visto en situaciones de querer dejar y los primero días son muy difíciles para él. Una vez le dijo: 'Si me volvés a internar, voy a seguir con el plan', que es que se iba a suicidar; eso es lo que más le preocupó a ella", agregó el letrado. Tampoco pudo ver al músico su propio abogado, Sebastián Queijeiro, quien señaló que su cliente no está en condiciones de ser parte de un proceso judicial y que en su opinión el músico "es inimputable". "No puedo ni acercarme a él para que me firme el escrito", expresó.

Alvarez se entregó el viernes a la Comisaría 52 de Villa Lugano y confesó ante los medios que él mató en defensa propia a Cristian Díaz (36), el hombre asesinado de tres tiros en la cara y uno en el pecho en el barrio Samoré, en el sur de la Ciudad.

"Era él o yo" dijo el músico, quien se había negado a declarar poco antes ante la Justicia. "Cualquier animal haría lo mismo", agregó al intentar justificar el homicidio.

En declaraciones a los medios, la mamá del músico admitió que su hijo cometió "un error". "No es un asesino, tuvo un error muy difícil de volver atrás, pero no es un asesino", aseguró.

Cristina afirmó que el cantante "estaba muy hostigado" por la víctima y por otros vecinos que le pedían plata. "Siempre que él (Pity) salía de su casa, alguna cosita existía, un roce o un cobro de peaje, ya sea de dinero o de otras cosas", resaltó.