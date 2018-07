Ranking del Concejo: ingresaron menos de 50 proyectos de ordenanzas

Los proyectos de ordenanza presentados por los concejales capitalinos representan uno de los principales indicadores de su performance legislativa. Haciendo un recorte en esta primera parte del año, el ranking da cuenta de una productividad bastante limitada.

El oficialista Fabián Nieves (CC-ARI) encabeza la lista de los que más proyectos presentó. En total promovió el tratamiento de 8. Le sigue la concejal Mirian Sosa (PJ) con 6 y su par Soledad Perez (PJ) con 5.

Varios ediles presentaron cuatro proyectos. Entre ellos, los ediles Ataliva Laprovitta (PJ), Julián Miranda Gallino (PL), Germán Braillard Poccard (FR), Esteban Ibáñez (Panu), y José A. Romero Brisco (PA).

Por su parte, el concejal Justo Estoup (PJ) impulsó 3 proyectos, y entre los que menos propusieron se encuentran Nélson Lovera que planteó una iniciativa en soledad y una compartida con un par de bloques, y después una larga lista de ediles que elaboraron una sola ordenanza: Florencia Ojeda (UCR), Claudia Campías (UCR), María Duarte (PJ), Juan Braillard Poccard (PP), y Alfredo Vallejos (UCR).

Hay además dos ediles que hasta el momento no motorizaron ningún proyecto de ordenanza. Se trata del ex presidente del cuerpo José Salinas (PJ) y su par Omar Salinas (PJ).

Sí se trataron y aprobaron un gran número de iniciativas que no son propuestas de los concejales, sino que constituyen pedidos al Departamento Ejecutivo. Es el caso de las resoluciones que sumaron 110 y las comunicaciones que alcanzaron la cantidad récord de 548.

Otro dato que sorprende es la poca cantidad de estos proyectos que fueron aprobados. Sólo lograron sanción los más simbólicos como imponer el nombre “Paseo del Centenario de la Reforma” a la vereda del Campus, rebautizar la biblioteca “El palmar” del Parque Mitre, modificar títulos honoríficos, destinar un inmueble a espacio verde e instaurar un monumentos en la plaza Vera vinculado a la violencia de género.