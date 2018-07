Un auto sin control embistió a cuatro policías en una autopista

Un terrible accidente se produjo en la autopista que une la provincia de Córdoba con la ciudad de Rosario. Un auto atropelló a cuatro policías camineros que se encontraban realizando una multa al chofer de un camión. El saldo fue de un oficial muerto y cuatro heridos, algunos de ellos de gravedad.

El hecho ocurrió ayer a las 8:45 a la altura del Km 526 de la autopista Córdoba-Rosario y el escenario que dejó el siniestro fue de caos absoluto.

Según explicaron algunos testigos, un Peugeot 308 negro perdió el control en el medio del camino y luego se dirigió directo hacia un móvil policial y un camión que se encontraban detenidos a un costado.

El vehículo levantó por el aire a los cuatro uniformados y al camionero. Los policías le estaban labrando una multa al conductor por una infracción. Luego, el Peugeot también impactó con el camión y quedó tendido a un costado del camino.

La víctima mortal fue identificada como el agente Luis Alberto Pérez, oriundo de Villa Nueva. Mientras tanto, los otros tres oficiales heridos fueron el oficial ayudante Matías Gabriel Barrera, el cabo Marcos David Núñez y el agente Maximiliano José Bertoldo. La identidad del camionero herido no fue revelada, pero sí se supo que sufrió una fractura expuesta en una pierna.

"Me comunicaron que los heridos están con heridas de consideración pero que estarían fuera de peligro. Igual, la pérdida de la vida de un efectivo es un lamentable suceso", afirmó el jefe de la Policía Caminera de la región, Pablo Arregues.

El auto negro que impactó contra los oficiales quedó con su parte delantera completamente destruida. Lo mismo ocurrió con uno de los laterales del patrullero.

La causa quedó en manos del fiscal de Bell Ville, Nicolás Gambini, quien confirmó la detención del conductor del Peugeot, quien fue imputado por el delito de "homicidio culposo y lesiones culposas".

En tanto, Gabriel, un testigo que pasó por la ruta, relató al diario La Voz lo sucedido: "Eran cuatro policías de la Caminera, estaban todos los conos, estaba el móvil de la Caminera desplazado, y estaba otro auto. Lo que yo hablé es que perdió el control del auto y se llevó puesta esa gente, y se llevó puesto al conductor de un camión que lo estaban controlando. Y vi el cuerpo de un policía que no respiraba, no tenía pulso, al primero que cargaron fue a él".