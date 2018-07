Pilar Romano la escritora homenajeada presentó “El Desamparo bajo la cama"

En casi todas las historias, alguien está empezando a transitar bajo su sombra, o procura salir de allí, o busca, tal vez en forma inconsciente, tomar venganza de quien cree responsable de haberlo empujado hacia el desamparo. “Desamparo” Sensación de falta de recursos para subsistir… más o menos así lo define el diccionario. Si alguna vez perciben que esta sensación se les aproxima, espántenla, métanla debajo de la cama.

Pilar Romano manifestó estar “muy emocionada y plena porque hoy me están acompañando caras queridas, amigas y sentí realmente un acompañamiento muy entrañable en el acto. Esto es un parto, dijo, es un nacimiento y esa sensación sirve de mucho.”

“El Desamparo bajo la cama” es mi noveno hijo comentó Pilar y con un tono de broma agregó “pero ningún presidente me apadrinó ninguno”. Seguidamente se refirió a la temática de esta nueva publicación y que alude a un sentimiento o sensación de mucha gente de quedar sin nada a qué aferrarse y qué hacer para seguir, para no derrumbarse y no se anima a orientarse hacia otro lado porque le parece que no hay otra vida u otro mundo, más que ese triste en el que vive”.

“Todos en algún momento nos sentimos un poco desamparados y en el libro van a poder ver qué hizo este o aquél personaje y porqué; quizás puedan encontrar en este libro de ficción lo que no encuentran en un libro de autoayuda”.

En las palabras preliminares yo digo que es una sensación que a uno lo acecha muchas veces y cuando uno siente eso y antes que llegue a uno hay que espantarla y meterla bajo la cama por eso el título del libro es “El Desamparo bajo la cama”.

Al finalizar la presentación, la autora correntina y que es homenajeada en esta 8ª Feria Provincial de Libro de Corrientes firmó sus libros en el stand de Moglia Ediciones y señaló que esta edición está incluída en la Colección Ojo Lector que toma escritores del interior y es un privilegio también estar en el centro cultural del país que es Buenos Aires”.

Pilar Romano

La autora es oriunda de la Ciudad de Corrientes, Argentina, donde reside, desde allí inicia su labor literaria en 1983, orientándose hacia la narrativa. Tiene publicada una novela Inocencia Plenaria (Moglia Ediciones, 2001) y los libros de cuentos Azahares y fantasmas (EUDENE-Editorial de la Univ. Nac. del Nordeste, 1999), La plaza de los naranjos (Moglia Ediciones, 2002), Tiempo de lavar (Moglia Ediciones, 2007), Extraño barco de papel (Editorial MediaIsla-USA, 2008) y Más acá del purgatorio (Moglia Ediciones, 2013).

Sus poesías así como otros cuentos, aparecen en foros y páginas literarias de Internet.

Sus trabajos en narrativa aparecen también en diversas antologías, como Prostibularias II (Asunción del Paraguay), Relatos andantes (Editorial Dunken, Buenos Aires), Penélope sale de Itaca (Asunción del Paraguay), Mundo de muñecas con trabajos de narradores correntinos y valencianos, Desde todo el silencio publicada por el Movimiento Internacional de Escritoras Los puños de la paloma. Su cuento “La Kiki” ha sido llevado al formato teatral, siendo representado por un elenco de la ciudad Asunción del Paraguay.

Ha obtenido premios regionales, nacionales e internacionales, todos en el género cuento; entre otros el Premio Bienal “Juan Torres de Vera y Aragón” para autores inéditos – Edición 1992 (Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Corrientes); Primer Premio Concurso Literario 75º Aniversario de la Sociedad Israelita Scholem Aleijem 1995; Primer Premio Certamen Nacional de Cuentos organizado por la Municipalidad de Campana (Buenos Aires) 2000, Mención especial en el Certamen Internacional de Cuentos convocado por Atina (Chile) 2008.