Carlos Tevez se despachó con todo

Carlos Tevez es un nombre de peso cuando se habla de la Selección Argentina. Más allá de que hace mucho tiempo que no juega con la albiceleste, su personalidad e historia con esa camiseta lo llevó a estar relacionado y hasta a ilusionarse con ocupar un lugar en el plantel que fue al Mundial de Rusia. Por eso, su crítica a Jorge Sampaoli y su planteo en el partido con Francia repercute fuerte.

En diálogo con Espn Fútbol Club, el jugador de Boca contestó sobre la idea del famoso “falso nueve” en el partido contra Francia. “En el primer tiempo llegábamos por los costados y no había nueve. El que entiende un poco de fútbol se da cuenta de que no jugábamos con nadie adentro y no sabíamos a qué jugábamos. Pavón o Di María desbordaban y no encontrábamos a nadie en el área. Era muy difícil hacer un gol”, disparó Carlitos.

Además, afirmó que se hubiese convocado a Lautaro Martínez, la ex joya de Racing, ahora en Inter. “Fue un gran error no llevar a Lautaro Martínez. Lo hubiese llevado para agarrar experiencia y con todo lo que hablamos de la no experiencia en un Mundial. Era un jugador para llevarlo. Si lo fue a ver como 10 veces y en todas las que fue hizo de a dos goles”, criticó.

Después dio el apoyo para que José Pekerman vuelva a hacerse cargo de un plan de inferiores a nivel Selección. “Creo que con José fue lo más cerca que estuvimos de ganar un Mundial. Fue cuando me sentí más cerca. Si le ganábamos a Alemania, sabíamos que éramos campeones y perdimos por penales. La era de José desde chico me ha enseñado muchísimo y estoy agradecido con él y sus colaboradores”, afirmó.

“Hoy soy lo que soy porque ellos pusieron un grano de arena en mí. Me enseñaron muchísimo, a ser profesional a los 14 años, y a los 34 lo sigo siendo. Creo que es fundamental empezar de chico y creo que José es el hombre indicado porque sabe de qué se está hablando”, continuó.

También habló de Lionel Messi, quien aún no dio señales de qué hará respecto de su participación en la Selección. “Creo que Leo tiene que pensar en él. Que si no hay un proyecto que lo haga feliz y donde se sienta cómodo, es muy difícil tomar la responsabilidad él solo de querer llevar al país a ser campeón del mundo”, estimó.