El campo y la ciudad

Siempre se dice que la Exposición Rural de Corrientes es una manera de vincular al campo con la ciudad. Y eso puede verse todos los años, con miles de personas visitando el predio, y un gran porcentaje de ellos sin vincularse con el campo, llegando al predio de Riachuelo para conocer el trabajo del campo.

“Nosotros no vemos separados al campo de la ciudad; los tomamos como a un todo, tanto el sector productivo como la sociedad”, señaló Marcelo Aguilar, presidente de la SRC. En este sentido, el dirigente recordó que “el año pasado, cuando en el Norte de la provincia se registró una gran inundación, nuestro reclamo y nuestras gestiones no sólo vinculaban a los campos de productores, sino también a poblaciones rurales y urbanas que fueron afectadas por las lluvias”.

Pero no sólo en los reclamos y gestiones se da la vinculación campo-ciudad, sino también en las visitas de estudiantes al predio ferial, donde conocen el trabajo del campo. Además, el Ministerio de Producción dispondrá este año nuevamente de un plan para que los alumnos de Escuelas de Familia Agrícola (EFAs) puedan visitar la exposición.



Comercio, gastronomía y mucha tradición

La 83º Exposición Rural de Corrientes también tendrá una gran muestra comercial, institucional, artesanal y de servicios, que este año también estará a cargo de Fernández Affur Eventos. En este sentido, la venta de espacios dentro del predio viene con buen ritmo, y se anunció que quedan pocos lugares disponibles para quienes quieran estar presentes.

Como es habitual, habrá muchos expositores con productos y servicios vinculados al campo, como genética, alimentos, maquinaria, automotores utilitarios; también fuerte presencia de artesanos, espacios gastronómicos con comidas regionales y espectáculos musicales. Asimismo, durante la jornada del domingo 19 de agosto se realizará el espectáculo de jineteada, uno de los eventos más atrayentes de la exposición.