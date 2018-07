5° REMATE CONJUNTO

El Remanso y otra exitosa participación

en Cabañas Formoseñas Integradas

La cabaña de El Viracho SA participó el viernes pasado del 5° Remate de Cabañas Formoseñas Integradas, con toros y vientres Brangus y Braford. Satisfacción por un nuevo éxito en tierras formoseñas. Ahora, se viene otra participación importante: Cabañas del Norte en Riachuelo.

Con toros y vientres nacidos y criados en la provincia de Formosa, la cabaña El Remanso, de El Viracho SA, participó el viernes pasado del 5° Remate de Cabañas Formoseñas Integradas en la Sociedad Rural de Formosa. Las ventas fueron ágiles, con buenos valores, en el marco de un encierre que se destacó por la cantidad y calidad de vientres de las razas Brangus, Braford y Brahman. La venta estuvo a cargo de Colombo y Magliano SA.

La cabaña de El Viracho SA participó de este evento junto a las cabañas Dos Quebrachos, Alegría, Rincón del Pombero, Doña Beatríz, La Manuela, Don Nicasio y Santa Ursula. Esta integración de empresas ganaderas con campos en Formosa, permitió un gran encierre en la Sociedad Rural de Formosa, con reproductores de las razas Brangus, Braford y Brahman, con el sello y la marca de nacidos y criados en esa provincia.

En el caso de El Remanso, la cabaña presentó un lote de

“Fue un buen remate, con buenos valores, dentro de todo. Algunos son valores del año pasado y con costos de este año. Pero hay que seguir remando, en Formosa empujamos todos juntos los que formamos este grupo de cabañas formoseñas”, señaló Carlos Romero Feris, titular de El Viracho SA.

El productor y empresario explicó, en este sentido, que “tenemos la cabaña en Corrientes y la extensión en Formosa. Los animales que vendimos hoy son todos nacidos y criados en la estancia ‘El Alazán’, ubicada en el kilómetro 45 de la ruta 9”.

Durante el remate de cabañas formoseñas, El Remanso vendió toros Brangus y Braford, además de un lote de 102 vaquilllonas nacidas y criadas en Formosa. “Estamos contentos por esta participación en el remate y en las anteriores ediciones”, señaló.

Cabañas del Norte

La cabaña El Remanso prepara una nueva participación en el Remate de Cabañas del Norte, que se realizará el próximo jueves 2 de agosto en la Sociedad Rural de Mercedes. Junto a las cabañas Garruchos, Tavé Retá, San Esteban y Santa Juana, este grupo de empresas ofrecerá reproductores Braford y Brangus nacidos y criados en campos con garrapata e interesantes condiciones comerciales.

“En el caso de El Remanso, vamos a presentar 60 toros y un lote de vaquillonas, tanto Braford como Brangus; además, vamos con tres vaquillonas a bozal, de elite”, explicó Carlos Romero Feris. En este sentido, el productor consideró que “tenemos buena genética, nos esmeramos, invertimos mucho en genética y los resultados están a la vista. Hasta el año pasado, los precios que hicimos con El Remanso, fueron récord entre los remates de la región”, explicó.

En este aspecto, el empresario consideró que “si no invertís en genética, no tenés resultados. La genética es uno de los componentes importantes de la cabaña; y el otro es la dedicación constante, porque el cuidado es fundamental en todo esto”.

Respecto a las perspectivas para los remates de este año, Romero Feris sostuvo que “los valores no son malos, pero los costos son muy altos. Hoy un litro de gasoil cuesta 27 pesos; o un kilo de maíz cuesta 4 pesos; todos los insumos que tenemos para el campo son muy altos. Hacer embriones sale muy caro porque los insumos son en dólares”, explicó el empresario.

No obstante, consideró que “si bien la situación es compleja, tenemos que entender que este Gobierno tomó el país en bancarrota total, con un desequilibrio absoluto. Y tiene que estar adecuando todo esto con el costo político que todo eso cuesta”.