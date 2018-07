Espinosa manifestó que la Liga Correntina no recibió ni vendió tickets

Un informe realizado por el periodista Alejandro Fantino en su programa de Radio La Red y en América TV, donde conduce Animales Sueltos, reveló que distintas Ligas del interior del país aparecen como supuestos compradores de tickets para el Mundial de Rusia 2018, pero los propios dirigentes de todo el país denunciaron que ni siquiera fueron notificados que podían pedirlos.

Entre los receptores de las entradas aparece la Liga Correntina de Fútbol, con tres boletos para la Copa de Rusia. También la Liga Esquinense de Fútbol con una cifra mucho más elevada: en total 26 tickets.

La Fifa le envió a la AFA una cierta cantidad de entradas para ser vendidas a las Asociaciones o Ligas afiliadas en todo el territorio argentino, y estas, por su parte, se las facilitan a los dirigentes o clubes que las conforman. Son entradas oficiales, no protocolares, las mismas que se vendieron a través del sitio oficial de la Fifa. Pero en Argentina esta cadena sufrió desviaciones según reveló el informe periodístico ya que la AFA vendió esas entradas a empresarios, políticos y otros personajes, en nombre de algunas Ligas del interior.

Al aparecer la Liga Correntina en el listado de supuestos compradores de estos boletos, el presidente de la institución Juan Carlos Espinosa, salió a aclarar que jamás tuvieron conocimiento de esta maniobra.

“Empezó a salir en un programa un listado de Ligas del interior, entre ellos la nuestra, que habíamos solicitado entradas para el Mundial de Rusia. Yo no sé de dónde salió eso, pero ya nos comunicamos con el Consejo Federal y nos contestaron que ninguna Liga del interior solicitó ni se le entregó entradas para su venta”, declaró el dirigente.

“Supuestamente son entradas que salieron a la venta, que nunca solicitamos y eso está confirmado por el Consejo Federal”, remarcó en una entrevista concedida a El Deportivo, y además expresó que “cada entrada tiene la identificación de quién la compró. Ninguna Liga del interior compró esas entradas y quedamos salpicados injustamente”.

Espinosa manifestó que así como ya tuvieron contacto con el Consejo Federal, solicitarán a la AFA que aclaré la cuestión. “Lo que pedimos en reunión de Federación es que AFA salga a aclarar, como lo hizo el Consejo Federal, que aclaré esta cuestión porque nos termina dejando mal parado a las Ligas del interior”, subrayó. “El delegado regional está viajando la próxima semana para allá y llevará la nota de cada Liga de esta parte del país solicitando una respuesta a todo esto de algo que ni siquiera sabíamos”, concluyó.

Tras la repercusión mediática que generó la información, además de Espinosa otras autoridades de diferentes Ligas salieron a aclarar su posición.

“La Liga de Canals no ha recibido ninguna entrada. Esta es una zona rica, con gente que podría haber ido al Mundial pero lamentablemente ni siquiera fuimos notificados”, declaró el presidente de la Liga de esta ciudad de Córdoba Roberto Giosa.

En la misma sintonía la Liga Ayacuchense emitió un comunicado donde afirma que “haremos el reclamo de explicaciones correspondientes a las autoridades de la entidad madre del fútbol argentino. No permitiremos que nuestro nombre se vea involucrado en algo que nada tenemos que ver”.

Daniel Cáceres, presidente de la Liga Salteña, también se sorprendió por la noticia: “Acá había gente que estaba interesada en poder conseguir entradas para comprar, pero AFA nunca nos dijo nada sobre esta posibilidad. Si hubo entradas para poder comprar, nunca lo supimos y nunca pedimos nada”.

Ayer por la tarde se escuchó la primera voz oficial acerca del listado de entradas para las Ligas del interior, cuyos presidentes desconocían totalmente. Daniel Angelici, Vicepresidente 1° de la AFA, en declaraciones a la prensa manifestó que no hay nada que esconder y que es “algo normal”. “AFA vendió entradas como todas las federaciones. Fifa es la única encargada de vender entradas y te manda para familiares, jugadores y compromisos. Mandaron 1600 entradas que son de venta interna. Como hacen todos los clubes y federaciones. No sé por qué le pusieron los nombres de ‘Liga de esto’ o ‘Liga de lo otro’”, indicó.

No es la primera vez que la dirigencia del fútbol argentino está involucrada en un manejo similar: en Brasil 2014 hubo sospechas de reventa de entradas que salpicaron a dirigentes de peso de AFA como Luis Segura.