Falcione aún no declaró

Recién esta mañana se realizaría el acto de indagatoria de Miguel Angel Falcione quien se abstendría a declarar hasta tanto conozca las pruebas que existen en su contra.

“Falcione no prestó declaración como imputado. Se presentó en la comisaria diciendo ser autor del hecho, y a partir de ahí convocó a su abogado defensor y luego de tener una charla con el mismo, adelantó que su defendido se abstendrá de declarar al momento de la indagatoria que aún no tiene lugar”, expresó la fiscal Sonia Meza.

Explicó que el detenido “está imputado por homicidio simple (de 8 a 25 años de pena), aunque no obstante se están realizando diligencias para evaluar agravantes con lo que se podría modificar la carátula”.