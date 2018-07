La gran muestra del campo

Con la Nacional Brahman y Hampshire Down y las patrocinadas de las razas Braford y Brangus dentro de las actividades ganaderas más importantes, la Sociedad Rural de Corrientes prepara lo que será su 83º Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja e Industria, que se llevará a cabo del 17 al 19 de agosto en su predio ferial de Riachuelo. Un gran evento que todos los años convoca a miles de personas, y acerca el trabajo del campo al público de la ciudad.

La edición número 83 de la Exposición Rural de Corrientes se presentó ayer, en el marco de una conferencia de prensa que agrupó a dirigentes de la SRC, autoridades provinciales y de los municipios de Corrientes y Riachuelo; referentes de las razas Brahman, Braford y Brangus y de las casas consignatarias que participarán en los remates del evento.

Como novedad saliente, el evento cuenta este año con la Exposición Nacional de la raza ovina Hampshire Down, la muestra más importante que tiene esta raza ovejera. Si bien Riachuelo y el Norte de Corrientes no son polos productivos importantes para la actividad ovina, la participación de esta raza podría ser una buena oportunidad comercial para muchos productores; y apuntalar la producción que sí se encuentra en el Centro y Sur de la provincia.

En lo que respecta a bovinos, la muestra será una de las más importantes del país, con un encierre que se estima en alrededor de 350 reproductores. La 17º Exposición Nacional Brahman volverá a traer lo mejor de esta “raza madre” a los corrales y palenques del remozado predio ferial de la SRC, en Riachuelo, con la participación de cabañas de cinco provincias del país, y este año la novedad de un jurado llegado desde Colombia.

“Es un país con una larga tradición en Brahman, y este año tenemos la posibilidad de traer un jurado colombiano, que además de clasificar a los reproductores, va a brindar una charla teórica y práctica en una cabaña cercana al predio de La Rural”, explicó Tomás Salvia, dirigente de la Asociación de Criadores Brahman de Argentina, quien representó a la raza en el lanzamiento.

Por el lado de Brangus y Braford, ambas asociaciones de criadores le dieron a la exposición de Corrientes sus exposiciones patrocinadas, o sea, las más importantes de la región NEA, luego de las nacionales y ExpoBra. “Seguramente nos va a permitir tener mejor calidad y cantidad de reproductores en la muestra, y esto es genética y es mejoramiento para nuestros rodeos”, señaló Facundo Rivolta, gerente de la Asociación Argentina de Brangus.

Por su parte, Diego Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Braford Argentina, sostuvo que “Corrientes es nuestro lugar, lo consideramos la casa del Braford, y esta exposición patrocinada va a permitir seguir mostrando todo el potencial que tiene la raza para producir aquí en el Norte”.

Cronograma

Otra novedad este año se da en el cronograma de actividades, que se modifica respecto a lo que venía sucediendo años anteriores. En esta oportunidad, las juras de clasificación de bovinos se realizarán los días jueves 16 y viernes 17 de agosto; y las ventas serán el sábado 18, con Colombo y Magliano SA como casa consignataria.

Por el lado de los ovinos, las juras de la Nacional Hampshire Down serán el día viernes 17 y las ventas el domingo, luego del almuerzo y el acto inaugural. En el caso de esta exposición nacional, será la firma Sáenz Valiente Bullrich SA la que tendrá a su cargo la comercialización de los reproductores ovinos.

Sobre la parte comercial, el presidente de la SRC, Marcelo Aguilar resaltó el apoyo de los bancos para brindar mejores condiciones de venta a los compradores y vendedores. “Tenemos que resaltar que el Banco de Corrientes y el Banco Nación acompañan con tasas diferenciales, en el caso del Banco de Corrientes con 180 días libres; es algo para destacar, en estos momentos en que la financiación está bastante difícil”, señaló el actual titular de la entidad organizadora.

Además, el Gobierno provincial, a través de sus herramientas financieras, pondrá a disposición de los productores algunas líneas de crédito para la compra de reproductores en la exposición. Así lo anunció Manuel García Olano, secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Producción: “Son herramientas que seguimos poniendo a disposición de los productores, para también apuntalar este tipo de exposiciones”, señaló el funcionario.

Sobre las expectativas del encierre, Marcelo Aguilar estimó que “en total, con bovinos, ovinos y equinos, estimamos que vamos a tener unos 500 animales en el predio; eso nos llena de satisfacción porque las asociaciones de criadores confían en nuestra exposición”, sostuvo el dirigente.