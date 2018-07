Pampita regresó al país y no habló con periodistas

No son días fáciles para Carolina “Pampita” Ardohain: en medio de rumores de separación de Juan “Pico” Mónaco, la modelo renunció sorpresivamente a “Pampita Online” y el programa fue levantado de la pantalla de Telefe.

En medio del escándalo, la top viajó a España para acompañar a sus hijos a reencontrarse con su papá, Benjamín Vicuña, quien está trabajando en Madrid; y luego se instaló en Ibiza para disfrutar junto a una amiga de la ciudad balnearia más top. Pero este martes, Pampita volvió al país y, como era de esperar, Intrusos estaba en el Aeropuerto para hablar con ella.

Las preguntas filosas de los cronistas que la aguardaban en el lugar no se hicieron esperar. ¿La reacción de Pampita? Silencio total. La modelo eligió no pronunciar ni una palabra sobre el escándalo y solo hizo gestos de incomodidad ante las consultas de los noteros.