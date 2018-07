Revelan el vínculo de la víctima con Pity Alvarez, que se quedó sin abogado

El músico acusado de matar de 4 disparos a un hombre, Cristian “Pity” Alvarez, será representado por el defensor oficial Santiago Ottaviano, luego de que ayer renunciara a su defensa el abogado Sebastián Queijeiro, en el marco de la repercusión que tuvo una serie de fotografías entre el cantante y la víctima, Cristian Díaz.

“En el estado en el que está no puede firmar ningún papel, no está en condiciones”. Quizá real, no quita que la frase suene fuerte e impacte, por eso la familia de Cristian “Pity” Alvarez miró de reojo desde un principio a Queijeiro.

El mismo que lo llevó (o entregó) a la Policía 24 horas después del crimen de Cristian Díaz y que el lunes visitó al ex líder de Viejas Locas en la cárcel de Ezeiza. El mismo que, tras esa visita, renunció a la defensa del músico.

Queijeiro trabajaba con Alvarez desde hacía cuatro años y medio. Después de estar cinco horas con el imputado en el Hospital Penitenciario Central (HPC), un sector especial del penal de Ezeiza, Queijeiro tomó la decisión de dar un paso al costado.

Según confirmó el abogado, durante su visita de este lunes lo vio desencajado, descompuesto, deprimido y fuera de sí. Queijeiro aclaró que dado el estado salud de “Pity”, él no puede seguir con su trabajo. Mientras conversó con él en Ezeiza, el cantante se tiraba de los pelos y, por momentos, se quedaba dormido. Cuando volvía a reaccionar, no quería hablar sobre el caso porque “se ponía mal”.

Antes de la renuncia, Queijeiro había adelantado que pedirían la suspensión del proceso hasta que el artista se estabilice. “Sufre un síndrome de abstinencia fuertísimo y corre riesgo su vida”, dijo.

En adelante, “Pity” Alvarez será representado por el defensor oficial Santiago Ottaviano, mientras que Claudio Calabressi está a cargo de la representación de su madre, Cristina Congiú (68).

“Lo único que quiero hacer es ver a mi hijo, hablar con él, saber cómo está. Necesito abrazarlo y no decir nada”, dijo este lunes la mujer en diversas entrevistas, donde también recordó que su hijo le dijo que si lo internaba por su adicción a la drogas “iba a seguir con el plan”, que habría sido quitarse la vida.

Mientras tanto, trascendió ayer que víctima y victimario se conocían de cruzarse en el barrio Cardenal Samoré. Dos fotografías, tomadas meses atrás, retratan esos encuentros casuales en Villa Lugano. La última vez que se vieron todo terminó de la peor manera. Hubo una discusión y Cristian Díaz, de 35 años, terminó asesinado de cuatro balazos. El presunto asesino, Cristian Gabriel Alvarez Congiú, más conocido como “Pity” Alvarez, está preso alojado en el Hospital Penitenciario Central (HPC) del Penal de Ezeiza por problemas de presión arterial.