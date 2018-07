Schweizer dijo que el plantel está, pero no se retiran aún del mercado

El presidente de Boca Unidos, Alfredo Schweizer, dijo que a más de 50 días para la fecha probable de inicio del torneo Federal A 2018/19, el plantel profesional del equipo aurirrojo “está completo”. Sin embargo, no descartó la salida de algún jugador o la llegada de un nuevo refuerzo, teniendo en cuenta que el club “no se retiró del mercado”.

“Fuimos cumpliendo con todo lo que el técnico nos pidió, por lo que si se quiere estamos trabajando casi con el plantel completo, pero todavía sin salir del mercado”, expresó Schweizer en declaraciones realizadas ayer al programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

El titular del club de la ribera correntina manifestó que “se trata de un plantel balanceado en cuanto a la cantidad, con 24 jugadores, a razón de dos por puesto, con un 50% de futbolistas mayores por decirlo así y la otra mitad juveniles surgidos en el club”, sin sumar a chicos de las categorías menores o que disputan el torneo de la Liga Correntina

“Todavía no salimos del mercado es una manera de decir porque por ahí aparecen posibilidades, pero en principio nosotros estamos trabajando ya como si el plantel estuviera conformado. Después están las apetencias del técnico por sumar en alguna zona, o algún jugador que no hay que descartar que se pueda ir, y en ese caso buscaremos los reemplazamos”, explicó.

Schweizer manifestó que “con el transcurrir de los entrenamientos y de algunos partidos amistosos se pueden ver también en qué zona hay conformidad, y sobre eso se va trabajando a futuro”.

El presidente indicó que la situación es un tanto atípica, porque “a diferencia de otras oportunidades por ahora hay una indefinición en cuanto al inicio del torneo y el formato del mismo”, ya que todo parece depender de lo que surja para la Primera B Nacional.

Al respecto, Schweizer apuntó que “hoy estamos igual que hace 40 días, cuando antes del mundial se hizo una reunión con dirigentes de la B Nacional y se había tratado el futuro proyecto para la categoría. Ha pasado todo este tiempo y eso está en la misma situación”, agregando que “es lamentable que a esta altura de la temporada no sepamos todavía cuándo arranca el torneo y cómo lo vamos a jugar”.

“Esto complica todo, porque aquellos equipos como nosotros que buscamos ser ordenados, imagínense que ya estamos trabajando desde hace tres semanas, hay compromisos asumidos en cuanto a contrato de jugadores, se está trabajando con un presupuesto ya pulido y todavía no sabemos cuándo arranca el torneo”, argumentó.

Situación económica

Con respecto al tema económico, el titular del club aurirrojo comentó que la situación “está ordenada”.

“Boca Unidos terminó el torneo con un déficit importante que estamos administrando. Con algunos ingresos pendientes que todavía siguen ingresando hoy podemos decir que estando en el mes de julio tenemos cancelada la deuda con todo el plantel al 30 de junio de esta temporada que ha finalizado, y más allá que algunos tienen valores por cobrar, en general tenemos si se quiere una economía ordenada”, trasmitió Schweizer.

La situación económica y el descenso de categoría también repercute en el prespuesto para la temporada venidera. “Ha disminuido mucho el apoyo de la gente, de los sponsors privados, donde la mayoría nos manifestó su intención de no continuar, entonces trabajamos para ordenar todo eso y no tener sobresaltos a futuro”, aclaró.