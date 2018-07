Wanda le puso el cuerpo a las críticas y posó sin retoques

Las imágenes de Wanda Nara y Mauro Icardi tomadas durante sus vacaciones en Ibiza dieron vuelta al mundo. La polémica se desató por las fuertes críticas que recibió la botinera, a quien se la podía ver con un buen cuerpo, aunque con celulitis.

De armas tomar, Wanda se animó a una producción de fotos sin retoques para la revista Gente y habló sin tapujos sobre su cuerpo. La mamá de cinco mostró sin problema sus curvas y aclaró que las imágenes fueron retocadas con mala intención y que no muestran la realidad. “Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no”.

Estoy acostumbrada a que deformen mi vida al antojo y conveniencia de cada revista, programa o situación. Por eso acepté hacer estas fotos sin retoques porque no los necesito. Todos hablaron de mi celulitis, pero nadie reparó en la cara de felicidad de Mauro. Las redes sociales me dan la posibilidad de tener acceso directo a la gente y que ellos vean por cámara cómo soy”, destacó.