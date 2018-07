Por José Ceschi

¡Buen día! El actor Dean Martin se hizo famoso también por su amor al alcohol. El médico le preguntó, preocupado, si bebía en exceso. La respuesta fue de antología: “No, doctor. Bebo cuando estoy triste y cuando estoy alegre, cuando me siento solo o porque estoy con amigos; algo antes de comer, como aperitivo, o después de comer, como digestivo. Fuera de estas ocasiones, bebo como todo el mundo...”.

Pero no todos disponen del buen humor para reconocer su alcoholismo. En “Oraciones para rezar por la calle”, Michel Quoist describe una situación para nada alegre:

“Haciendo eses en medio de la calle iba cantando a gritos con voz de borracho empedernido. La gente se volvía, se detenía, se divertía. Un agente llegó hasta él de puntillas, por la espalda. Lo tomó brutalmente por los hombros, lo llevó al calabozo. El iba aún cantando. La gente aún reía.

Yo no reí. Pensaba, Señor, en esa esposa que inútilmente esperará esta noche, pensaba en todos los borrachos de la ciudad, los de las tabernas y los bares, los de los salones y de los bailes populares. Yo pensaba en su vuelta a su casa por la noche, en los niños asustados, en la cartera vacía, en los golpes, en los gritos, en los llantos, en los niños nacidos de abrazos entre eructos.

Ahora, Señor, tú has extendido tu noche sobre la ciudad y, mientras se urden y entrelazan estos dramas, los hombres que han fabricado ese alcohol, los que lo embotellaron, los que lo vendieron dormirán tranquilos...

Yo te pido, Señor, por todos los heridos de alma y cuerpo, víctimas del trabajo de sus hermanos, por este borracho, payaso grotesco en mitad de la calle, por la humillación y las lágrimas de su esposa, por el miedo y los gritos de sus niños. Por todo esto, Señor, ten piedad de mí, que tantas veces me duermo tan tranquilo...”.

Ahora uno entiende mejor la paradójica reflexión que alguien escribió: “Cuando veo a un hombre caído en tierra, no lo desprecie: a lo mejor es un borracho”...

¡Hasta mañana!