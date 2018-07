Lucas Matthysse se defendió de las acusaciones: “Si critican a Messi, a mí me van a matar”

Si critican a (Lionel) Messi, a mí me van a matar. Con esa frase se defendió ayer el boxeador argentino Lucas Matthysse ante la derrota que sufrió a manos del campeón de su categoría, el filipino Manny Pacquiao.

Las cosas no le salieron como quería a Matthysse, quien cedió el trono de campeón mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Manny Pacquiao.

El filipino lo derribó en el séptimo round y el argentino ya no pudo reincorporarse.

En su regreso al país, ayer habló con la prensa y se refirió a las críticas que le cayeron por la pelea en la trasnoche del sábado: “Dicen que la vendí y un montón de boludeces, cosas sin sentido. Sé todo lo que hice, el esfuerzo… Pero no salieron las cosas”.

Matthysse trazó un paralelismo con lo que le sucede a Lionel Messi en la Selección: “Así como criticamos al mejor jugador de fútbol, que es argentino, a mí me van a matar. Así somos los argentinos. Hay que aguantarse todo lo que diga la gente, pero yo estoy muy orgulloso de donde salí y llegué a lo máximo a lo que puede aspirar un boxeador argentino”.

Y agregó: “Se gana y se pierde. Te dan bronca las críticas, pero los argentinos somos así, qué se le va a hacer. Ahora a descansar, estuve mucho tiempo lejos de mi casa, quiero estar con mi hija y mi familia, que son los que siempre me reciben con un abrazo”.