Mauro Zárate se despidió de Vélez y su futuro estaría en Boca. Esta mañana ya se despidió de sus ex-compañeros y retiró sus pertenencias de la Villa Olímpica.

El delantero, quien había anunciado un acuerdo para renovar su vínculo con el club de Liniers Vélez, cambió de rumbo y en las próximas horas se convertiría en refuerzo Xeneize.

En tanto que en una publicación en su cuenta de Instagram, Zárate indicó que "por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos".

"Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club en Argentina que no sea Vélez. Hoy, por primera vez, falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos. Se que muchos se van a olvidar todo lo que hice por el club y lo volvería a hacer sin dudarlo. Amo a Vélez y todos los que me conocen saben por todo lo que pasé este tiempo. Dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón y no cumplir mi palabra, más aún", reza parte del comunicado publicado por el ahora ex jugador del Fortín.