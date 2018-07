Eliminaron el mínimo de banda tarifaria y las low cost podrán vender vuelos más baratos

El Gobierno nacional eliminó el mínimo de banda tarifaria en los pasajes de aviones, medida que las aerolíneas low cost venían reclamando hacía tiempo.

El Ministerio de Transporte informó que el cambio comenzará a regir el 15 de agosto y se podrá aplicar a los pasajes que sean ida y vuelta y que se vendan con un mes de anticipación.

Hasta fines de 2015, los precios de los tickets aéreos tenían una banda mínima y una máxima que regulaba el Gobierno. En ese rango, las empresas podían decidir el precio del boleto.

Según precisó La Nación, en enero de 2016 la banda tarifaria se quitó pero quedó la mínima, aunque jamás se actualizó. Ahora, tras la nueva resolución, las empresas que vendan pasajes con un mes de anticipación podrán ofrecerlos al precio mínimo que quieran.

Esta medida era uno de los principales reclamos de las aerolíneas low cost, famosas en el mundo por vender pasajes a precios extremadamente baratos. En Argentina no podían hacerlo, debido al mínimo de banda tarifaria que regía el Gobierno.

Sobre las obras en el sector aéreo, clave para el desarrollo del mercado aerocomercial, el ministro de Transporte dijo que no frenarán, ya que son financiadas con tasas aeroportuarias que están sustentados por quienes utilizan la infraestructura. "No se van a frenar ya que no utilizan fondos presupuestarios. Es más, el año que viene será récord", explicó.

La Voz