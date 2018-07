Cardozo insistió: “Corrientes es una provincia pro vida”

El Senado comenzará a debatir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y en este contexto el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, volvió a manifestar su postura pro vida.

“Corrientes se ha declarado una provincia pro vida. Considero que en la provincia debemos seguir trabajando de manera articulada con los ministerios y las organizaciones sociales en todo lo preventivo para no llegar al aborto. Tenemos las herramientas y estamos trabajando con las mismas, es una tarea que tenemos toda la sociedad”, expresó el ministro de Salud, Ricardo Cardozo en un comunicado.

En esta misma línea destacó la promoción de la prevención ya que dijo: “Tenemos que trabajar sobre los valores de la familia y hacer hincapié en la educación sexual y en la prevención del embarazo no intencional”.

Para cerrar, aprovechó la oportunidad para recordar las actuales líneas de trabajo. “En consonancia con la propuesta pro vida establecida por decreto Provincial (N°2.870), Corrientes se ha adherido al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Enia). Desde el cual se realizan asesorías integrales para los jóvenes, se garantiza la disponibilidad de métodos anticonceptivos y también estamos capacitando a nuestros profesionales a través de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil”, sintetizó.