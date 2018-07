Docentes universitarios se suman al paro convocado para mañana

La Conadu Histórica resolvió sumarse a la convocatoria de un paro nacional para mañana en coincidencia con Ctera, en repudio a la salvaje represión sobre los docentes de Chubut y ratificando el reclamo de un incremento salarial del 30%. Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne) confirmaron que adhieren a la medida de fuerza.

“Denunciamos la política de ajuste en la educación, en las universidades nacionales y en los distintos organismos de Ciencia y Tecnología que está ejecutando el gobierno de Macri”, sostuvieron desde la Conadu Histórica.

En tanto, desde la Adiunne, señalaron que habiendo transcurrido más de dos meses desde la última reunión paritaria, “es necesario profundizar nuestro accionar para inclinar la correlación de fuerzas a nuestro favor en la negociación con la patronal. No queremos “adelantos salariales” en cuentagotas; queremos una verdadera oferta salarial para todo el año que supere a la inflación y que pueda ser debatida por nuestras asambleas: 30% de aumento ya”, sostienen.

Por eso, impulsan la consulta nacional para recabar la opinión de toda la docencia de la Unne sobre dos medidas en agenda: la no toma de los exámenes finales de julio y el no inicio del segundo cuatrimestre, “en el supuesto de que nuestra paritaria salarial siga sin respuestas satisfactorias a nuestros reclamos”, aclararon.

La votación finaliza el 6 de julio, y seguidamente se hará un congreso extraordinario de la Conadu Histórica donde se decidirán las medidas de lucha. Al respecto, recordaron que esta disponible una urna en la sede de Adiunne (Las Heras 727) al lado del centro de estudiantes de la facultad de Ingeniería.