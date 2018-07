Q.E.P.D.

21/07/1937 + 30/06/2018

Agradecimientos:

Los hijos de quien en vida fuera Elena Feliciana Merlo agradecen al personal directivo, enfermeros, médicos de guardia de la clínica El Modelo S.R.L, especialmente a la Dra. Ojeda, Dr. Villalba, y muy especialmente a la Dra. Portocala por la dedicación y contención brindada durante la internación de nuestra madre.

Así también la desinteresada ayuda del Dr. Ramos Cosimi José y la Dra. Analía Rodríguez, los Dres. Casusso y Larrosa, Dra. Griselda Roch, y a todas las personas que contribuyeron a sobrellevar su enfermedad.

CP. Manuel Gustavo Vega

ING. CIVIL. Elena Beatriz Vega

PROF. Patricia Liliana Vega

ELENA FELICIANA

MERLO

Tu hijo e hija política, Gustavo y Norma, y tus nietos queridos Lourdes, Angeles, Facundo y Emmanuel participan con profundo dolor tu partida hacia la Casa del Señor. Sus restos fueron inhumados el día 30-06-18 en el cementerio San Juan Bautista. Rogándole al Señor por el descanso eterno de su alma.

ELENA FELICIANA

MERLO

Abuela Elena: tu partida me ha dejado un profundo vacío en mi corazón. Sé que tengo que seguir sin vos, pero me quedan los bellos recuerdos que compartimos juntas estos últimos años. Me quedan grabados en mi corazón tu gran sonrisa, esas grandes charlas que voy a extrañar y todas las cosas que me enseñaste. Estoy muy agradecida por todo el amor que me diste y creo que vos también te fuiste feliz con todo lo que te pude dar. Va a ser difícil pero trataré de mirar hacia adelante. Por siempre juntas.

Tu querida nieta Lourdes.

ELENA FELICIANA

MERLO

Tus nietos Lourdes, Angeles, Facundo y Emmanuel participan del fallecimiento de su querida abuela Elena, cuyos restos fueron inhumados en el cementerio San Juan Bautista el día 30-06-18, elevándole una oración a nuestro Señor Misericordioso que brille para ella la luz que no tiene fin.