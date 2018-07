En Empedrado y Mar del Plata, tensa espera por más datos sobre los marineros correntinos

El pasado 8 de junio fue el último contacto con la tripulación del pesquero Rigel, en el cual estaban trabajando dos jóvenes oriundos de Empedrado: Luciano Mieres y Rodrigo Blanco. Después de casi tres semanas de una intensa búsqueda de la embarcación, desde Prefectura Naval confirmaron que detectaron la embarcación a 93 metros de profundidad y aguas adentro del Mar Argentino, a la altura de Punta Tombo (Chubut). Pero aún no pueden brindar precisiones debido a las malas condiciones del tiempo en la zona.

Tal como informó este medio, la familia de Mieres había vendido empanadas en la localidad para poder solventar el viaje hasta Mar del Plata. Precisamente desde allí, el pasado 5 de junio, partió el pesquero Rigel donde trabajaban los dos correntinos. Lugar desde el cual, parientes de los tripulantes que iban en el barco, reciben información oficial de la Prefectura.

“El miércoles llegamos acá. El Somu le brinda alojamiento a mis padres y a uno de mis hermanos, que también es marinero, y los demás estamos alquilando en un lugar”, contó ayer uno de los siete hijos del matrimonio Mieres. Con respecto a su núcleo familiar señaló que “somos seis varones y una mujer”.

Luego, expresó que decidieron estar todos juntos allá a la espera de noticias de Luciano. “En este momento tenemos mil preguntas. Sólo Dios sabe lo que pasó. Nosotros queremos conservar la esperanza de que están bien”, aseveró en diálogo con El Litoral. Asimismo, indicaron que la noticia del hallazgo del Rigel, que fue confirmada ayer por la Prefectura, ellos ya la conocían desde la mañana del último sábado.

“Todos los días, al mediodía y a la tarde, dan un parte oficial. Hoy (ayer) nos comunicaron que encontraron el barco, pero eso ya lo sabíamos”, detallaron. Ante esto añadieron que “nos explicaron que por ahora no nos pueden dar mayores precisiones porque son malas las condiciones del tiempo en la zona. Necesitan que mejoren para poder bajar, y ver si está la balsa amarrada o si ellos aún permanecen allí”.

“No damos más, pero no podemos hacer más que esperar. Ojalá que el tiempo mejore para que así puedan darnos noticias concretas, sean buenas o malas”, manifestó uno de los hermanos de Mieres.

A la vez, indicó que el tío de Blanco, que estaba en Mar del Plata, días atrás retornó a Empedrado. No obstante, hasta el cierre de esta edición, no estaba confirmado si él u otro familiar retornaría a la citada ciudad.

Capilla

“En una capilla de la Virgen de Itatí, donde se está llevando a cabo la novena, el sacerdote se refirió al hallazgo de la embarcación”, contó a este diario una de las pobladoras de Empedrado que hace dos semanas participó de la marcha realizada en la localidad para pedir por Mieres y Blanco; como así por mejores condiciones de trabajo para todos los marineros.