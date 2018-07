La Boleta Unica Electrónica en Capital, sujeta a modificaciones en la Legislatura

En 2017 la Boleta Unica Electrónica se implementó como prueba piloto en dos escuelas de Corrientes Capital. Si bien la Provincia y Nación promueven una reforma electoral, la prosperidad del proyecto en 2019, en la Comuna, estaría sujeta a las modificaciones que surjan desde la Legislatura o del Congreso.

Por ahora, la BUE se mantiene en stand by y no hubo pronunciamientos oficiales por parte del Ejecutivo Comunal de Capital para su implementación, luego de que una orden judicial frenara su aplicación en todos los establecimientos de la ciudad de cara a los comicios del 4 de junio de 2017.

El concejal de la CC- ARI e integrante del bloque oficialista ECO+Cambiemos, Fabián Nieves, indicó a El Litoral que el sector está a favor de la reforma política. No obstante, recordó que entonces no estaban garantizadas las condiciones de seguridad y de transparencia, porque el anterior gobierno municipal no había convocado a las partes para participar de las audiencias de capacitaciones y contralor.

“La Boleta Unica Electrónica se aprobó por ordenanza del Concejo Deliberante. Esta se judicializó porque la Carta Orgánica establece que se debe regir por el Código Electoral Provincial o el nacional y ninguno contempla la Boleta Unica Electrónica”, señaló el edil. “El STJ en su fallo dictaminó que se puede llevar adelante siempre y cuando las elecciones sean separadas de la Provincia o de la Nación, pero la sentencia estableció que se haga una convocatoria informativa a todos los partidos. Esto no se hizo, y por la falta de cumplimiento de esos requisitos, la BUE terminó cayendo. Producto de eso, se habilita sólo para dos casos”, indicó.

El Ejecutivo redactó la reglamentación de la instrumentación del nuevo sistema de votación, sin convocar a las partes. Por este motivo, los apoderados de Cambiemos, llevaron el caso a la Justicia. Finalmente, se acordó entonces su aplicación en dos establecimientos escolares de Corrientes.

En la actualidad, la nueva modalidad pareciera que marcha rumbo a no implementarse, dado que la ordenanza habría quedado en abstracto. “La Carta Orgánica sostiene que en cada elección se decide a qué Código Electoral se adecúa según la fecha de convocatoria. Si el Municipio va junto con las provinciales, se usa el sistema de votación con boletas de papel. Si adhiere a la nacional, se utilizarán las boletas de papel a color”, explicó el concejal. “Lo que pensamos los colegas es que tendríamos que esperar que la Provincia o la Nación avance en la modernización del sistema electoral y de allí adecuarse”, expresó.

Un posible escenario para la implementación de la nueva forma de votación, es que la Comuna fije fecha de manera separada de los comicios provinciales y de los nacionales, y se convoque a los partidos políticos para que intervengan en las etapas de difusión y capacitaciones. Sin embargo, esto parecería ser un panorama difícil de recorrer en la actual administración, ya que implicaría la liberación de una gran cantidad de recursos propios.

Nieves, no obstante, aclaró que el “calendario electoral no está en la agenda del Concejo Deliberante”, aunque ratificó que desde su partido apoyan la modernización del sistema, haciendo foco en los procesos de transparencia, como ser el financiamiento de los partidos políticos.

El gobernador Gustavo Valdés había señalado la necesidad de una modernización en el sistema electoral. “Nosotros estamos promoviendo dos cosas: el voto de la juventud a partir de los 16 años, poder incorporarlo a la legislación provincial y la paridad de género que también está legislado a nivel nacional y es algo que se tiene que decidir en el seno local”, había expresado.

“También tenemos que hablar de una reforma política de las normas, la boleta, cómo votamos pero es una función que le compete a la Legislatura nosotros estamos dando los disparadores, tenemos que trabajar para modernizar las normas”, dijo la semana pasada el mandatario provincial.

En la Legislatura, hace varios años, la oposición buscó avanzar con modificaciones en el Código Electoral, como ser la incorporación al padrón de jóvenes de 16 años, también las boletas de colores, la paridad de género, adecuándose a la normativa nacional. También, la posibilidad de establecer el voto electrónico.

“Creo que es necesario abrir el debate. A partir de ahora y no esperar a un mes de las elecciones para buscar un efecto electoralista”, indicó Nieves, por su parte, respecto de la discusión sobre la reforma política en la provincia y en la ciudad.

Luego de un derrotero judicial, la BUE se implementó como prueba piloto en dos escuelas de Capital para las elecciones de intendente, vice y concejales, del 4 de junio de 2017.

El dispositivo se desplegó en el Colegio “General San Martín”, donde se habilitaron diez mesas, y en la Escuela Figuerero del Juan XXIII, donde hubo 20 mesas. Entonces, las autoridades electorales, es decir, integrantes de la Junta Electoral, y los veedores habían calificado como positiva la experiencia.