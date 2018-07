Pese a la caída de consumo, el Mundial trajo buenas ventas de TV; el frío, de caloventores

Las casas de electrodomésticos siguen registrando un descenso en el nivel de consumo, y junio cerró con una demanda signada por los criterios de la estacionalidad, dado que algunos comerciantes explicaron a El Litoral que el mayor porcentaje de ventas se concentró en dos productos: televisores y caloventores.

Por un lado, las bajas temperaturas movilizaron la compra de caloventores, fundamentalmente en las semanas más frías del año; en tanto que los televisores fueron los productos más solicitados de la temporada, motivados por el inicio de la Copa Mundial de Fútbol y las rebajas.

“Si bien esperábamos mucho más movimiento de clientes, lo que más empujó la venta de electrodomésticos en este junio difícil fueron los televisores leds. Antes salían más los de 32 pulgadas, pero este año muchos optaron por los de 43 pulgadas en adelante”, expresó a este medio Angie desde una tienda del microcentro.

En este sentido, la mayoría de los negocios consultados aseguraron que se vendieron más televisores que caloventores. “Los leds que salieron representaron aproximadamente un 70% del total de ventas. Es un número importante, pero esperábamos un mayor impacto”, indicaron desde una multinacional.

Desde otro negocio del mismo rubro, Gerardo uno de los vendedores aseguró: “Tuvimos un muy buen balance de ventas de televisores, que arrancó antes de junio y se mantuvo constante durante todo el mes. Ahora que nos despedimos del Mundial seguramente bajará la demanda pero las promociones, tenemos entendido, que seguirán vigentes”.

Caloventores

La ola de frío de las primeras semanas de junio influyó activamente en el sector comercial, ya que varios negocios tuvieron un repunte en la venta de caloventores y estufas. De hecho, durante esas semanas tuvieron que renovar el stock, sin embargo, las ventas se estancaron con el ascenso de la temperatura.

Precios

Para incentivar el consumo, las casas de electrodomésticos ofrecen un sinfín de descuentos en productos seleccionados. En junio, esas rebajas se centraban en televisores por el Mundial y, según indicaron, pese a que la Selección quedó fuera del campeonato de fútbol las promociones se mantendrán hasta agotar el stock. Del mismo modo, otros negocios mantendrán las promociones durante todo el campeonato internacional de fútbol, pese a que Argentina haya quedado eliminada.

Por otra parte, pese al panorama de posible devaluación del peso por la fluctuación cambiaria del dólar, desde el sector descartan incrementos en los precios. En este sentido, desde una casa de electrónica, Angie dijo: “Por el momento no recibimos nuevos importes y tampoco nos informaron. Suponemos que no habrá variaciones en los precios porque el consumo viene muy bajo y algo así afectaría todavía más”.

En lo que respecta a los niveles de ventas, de acuerdo a los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en junio el consumo descendió en un 4,9% en el rubro electrodomésticos. En este escenario, de acuerdo a un breve sondeo, realizado por este medio, durante el pasado mes las ventas se concentraron fundamentalmente en televisores y caloventores.