Por el dólar a $30, Dujovne estudia nuevo esquema de tarifas

Si se sostiene el esquema tarifario del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, el aumento en las boletas de gas que vendrá en octubre a los hogares de mayor consumo, clase media, superaría la suba del dólar de los últimos dos meses (50%). Según cálculos de Eco Go, con el tipo de cambio en $30, el gas aumentaría 60% y la luz 70%. En caso que el dólar llegue a $33, las alzas serían de 70% y 83% respectivamente.

Ante ese panorama, el Gobierno estudia alternativas para evitar saltos en las tarifas que aceleren la inflación. “Hoy por hoy esperamos una tasa de 30,5% para el año”, dice Federico Furiase, economista de Eco Go. “Esto es consistente con un dólar a $30,5 y salarios subiendo 25%”.

De acuerdo a expertos del sector, una de las alternativas del Gobierno consistiría en ‘romper’ la escalera diseñada por Aranguren que llevaría el precio del gas en boca de pozo pagado a las empresas productoras de USD 4,68, el millón de BTU, a USD 6,38 para octubre del año que viene. El esquema diseñado por el ex ministro, como rige hasta hoy, significa brindar a las firmas tres aumentos de 10% en dólares en los próximos catorce meses. Justo en un período en el que Argentina atravesará por una licuación de los salarios en dólares.

La pregunta que se hacían muchos inversores institucionales, y que esperan transmitirle en persona al ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, en un road show que encararía por EE.UU. y Europa, es si las modificaciones al esquema tarifario no constituyen un retorno a las políticas intervencionistas del kirchnerismo, básicamente, evocar a una época de ruptura de contratos.

La respuesta que analiza el gobierno es que cambiará el cronograma con una fórmula superadora, que implique dejar el precio del gas en boca de pozo en USD 4 pero no indexar más la economía. Otra alternativa es demorar la quita de los subsidios, para que el impacto de las subas no se sientan tanto en las facturas venideras.