Por el nuevo incremento, falta de stock y enojo de conductores que cargaban nafta

El anuncio de un incremento en los precios de los combustibles para las primeras horas de julio hizo que muchos conductores vehiculares se acercaran durante la noche del sábado a las estaciones de servicio de mayor demanda de la ciudad para llenar el tanque de sus vehículos y aprovisionarse antes de que se aplique cualquier modificación, lo cual generó el quiebre de stock de algunos productos durante la jornada de ayer. En tanto, algunos conductores vehiculares que se acercaron ayer hasta los surtidores manifestaron su malestar e inconformidad con los aumentos de valores y explicaron cómo las actualizaciones los obligaron a modificar algunas costumbres y consumos diarios.

En tanto, durante la tarde y noche de ayer las estaciones de servicio de mayor demanda de la ciudad se vieron abarrotadas de vehículos que buscaban aprovisionarse.

La posibilidad de un incremento en los precios de los combustibles, que finalmente se consumó durante las primeras horas de ayer, hizo que muchos conductores vehiculares se trasladaran hacia las estaciones de servicio de mayor demanda y valores más bajos para llenar el tanque y abastecerse antes de cualquier cambio. Por ejemplo, durante la tarde de ayer en la boca de expendio YPF de las avenidas Ferré y Artigas no contaron con stock de nafta premium debido a la gran demanda del sábado y aguardarán el reabastecimiento de hoy.

“Por la posibilidad de un incremento, el sábado a la noche tuvimos una gran demanda que hizo que hoy (por ayer) nos quedemos sin nafta premium. Era increíble la cantidad de autos que había y suele pasar antes de algún aumento”, señaló a El Litoral uno de los encargados del comercio YPF de gran demanda. Asimismo, ayer la estación de servicio nuevamente se mostró casi llena de vehículos.

En otras estaciones de servicio de bandera Shell y Axion Energy explicaron que la demanda del sábado y de ayer se mantuvo sin modificaciones a pesar del incremento anunciado con anticipación. “Es como si los conductores estuvieran acostumbrados a las subas y deben comprar de igual manera”, señaló un trabajador de una boca de expendio de gran demanda de la ciudad.

Usuarios

Por otra parte, los consumidores que se agolpaban en las estaciones de servicio de la ciudad manifestaron su disconformidad y malestar con los periódicos aumentos de precios de los combustibles. “Para mí es un perjuicio y debo recortar gastos. En mi caso, a raíz de los aumentos de los combustibles tuve que dejar de llevar diariamente en auto a mis dos hijos a la escuela y ahora van en colectivo, situación que tuve que explicarles. Me duele tener que tomar esa decisión que atenta contra la seguridad de mi familia, pero otra posibilidad no tengo”, expresó María del Carmen, una conductora que estaba en la fila para cargar nafta en diálogo con este medio.

Los aumentos de los precios de combustibles modificaron algunas rutinas de los clientes. “Yo cargaba cada 3 días tanto el tanque como un bidón de reserva, pero hoy (por ayer) no sé si me va a alcanzar para llenar el bidón por los nuevos precios. Voy a tener que planificar mejor cómo gastar la plata para nafta, si no, no me va a alcanzar”, indicó Manuel que estaba aguardando ser atendido en un surtidor.