Renovarán el cobro del aporte solidario a no afiliados de Aoem

El delegado normalizador de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem), Raúl Rivas, informó que la cuota solidaria que se descuenta a los no afiliados del gremio será del 1 por ciento durante un año. Desde marzo, y por tres meses, se les aplicaba un descuento de los haberes de 0,75 por ciento.

El mecanismo tuvo sus quejas por parte de no afiliados y otros gremios que intervienen en la representación de los estatales municipales de Corrientes, Capital. Sin embargo, el interventor aclaró que se trata de un aporte solidario legal que se instrumenta en otras jurisdicciones del país.

Este aporte se elevará al 1 por ciento desde agosto, luego de que fuera aprobado por la Asamblea de los trabajadores. “El compañero secretario general (Rodolfo Medina) firmará con el Municipio la cuota para los no afiliados”, indicó Rivas. Desde allí se renovará el mecanismo automáticamente cada vez que se realice una actualización salarial.

“Los no afiliados van a tener que aportar y si no tienen este descuento, que es legal y corresponde porque cobran los aumentos, se deben afiliar a la Aoem”, indicó el normalizador.

El viernes, los afiliados de la Aoem eligieron representantes. Como resultado de ello, Medina se consagró secretario general, quien es de un sector opositor al anterior oficialismo de la comisión directiva del gremio. En tanto que hoy comenzará el escrutinio definitivo con presencia de los integrantes de la Junta Electoral del sindicato y los apoderados de las tres listas participantes: Blanca, Marrón y Amarilla. Será a las 18 en la sede por calle La Rioja del gremio. Luego, se proclamará a las autoridades.