Trabajadores de Vías Navegables no recibieron los telegramas y apurarán gestiones regiona

Los trabajadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Corrientes confirmaron a El Litoral que no recibieron telegramas de despido, como sí sucedió en Paraná y Rosario, y que todos tienen garantizada la continuidad laboral, al menos hasta fin de año.

“Hoy empieza una nueva etapa, gracias a la lucha y el apoyo de todos los medios se logró que los correntinos continuemos con el resto de los compañeros hasta diciembre, ya que no llegó ningún telegrama”, señalaron desde Vías Navegables, y destacaron que no sufrir nuevas bajas les permitirá “dar una lucha digna” por sus trabajos y por la relevancia de la tarea que realizan en los ríos.

Aseguraron que durante julio apurarán las gestiones ante legisladores, funcionarios del Gobierno provincial y de otras provincias para que sean evaluadas las propuestas de reactivar el organismo con inversiones de los distritos que serán beneficiados por la labor de dragado y balizamiento. “Queremos salvar a los tres distritos. El de Corrientes, el de Paraná y el de Rosario, por eso tiene que ser un proyecto conjunto”, resaltó Osvaldo Sabao, vocero de los trabajadores.