Ventas minoristas acumulan un retroceso del 2,8% en el año

Las ventas minoristas en pequeños y medianos comercios experimentaron junio con una caída de 4,2% frente a igual mes del año pasado medidas a precios constantes, en tanto acumulan una baja anual de 2,8% en el primer semestre del año, de acuerdo con un informe privado.

Frente a mayo, la actividad comercial mejoró 15,7% (sin desestacionalizar), debido a que en el sexto mes del año se celebró el Día del Padre y comienzan los anticipos de aguinaldo que le inyectaron más liquidez al mercado de consumo, evaluó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Sin embargo, “la volatilidad del dólar y el deteriorado poder adquisitivo de las familias retrajeron las decisiones de gasto, sobre todo de bienes durables”, sostuvo Came en su relevamiento divulgado a la prensa.

“Tampoco ayudaron el paro general, el de camioneros y los partidos de la Selección (que sólo movilizaron ciertos rubros), que dejaron las calles vacías y restaron ventas al comercio Pyme”, resaltó el informe, en referencia a los encuentros que disputó el conjunto nacional de fútbol en el Mundial de Rusia 2018, en el que, de todos modos, ya quedó eliminado.

“La incertidumbre cambiaria -el dólar sigue avanzando hacia los 30 pesos- continuó afectando el consumo, pero este mes se sumaron además los mayores problemas de empleo e ingresos, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos”, añadió Came.

Señaló, además, que es necesario “tener en cuenta que ya en junio de 2017 habían caído 1,4%, lo que refleja la difícil situación que atraviesa el comercio Pyme”.

En junio de este año, sólo el 24,3% de los comercios consultados para la elaboración de este informe tuvieron alzas anuales en sus ventas (en mayo 25,8% y en abril el 32,8%). En cambio, el 64,9% registró variaciones negativas y el 10,7% se mantuvo sin cambios.

“Además de la debilidad en las ventas, los comercios debieron hacer frente a los mayores precios con que llegó la mercadería. Aumentos que, en parte, fueron absorbidos por el comercio para no afectar la demanda”, consignó Came.

Con respecto al tipo de cambio, “los comercios de las ciudades de frontera con Chile, Paraguay y Bolivia se vieron favorecidos por la suba del dólar, porque menos gente cruzó a comprar a esos países y en cambio los sustituyeron por compras en los comercios locales”, indicó la entidad.

“Los 19 rubros relevados cayeron en la comparación anual. Las caídas llegaron al 7 por ciento anual en el caso del rubro marroquinería, ya que se vendió por el Día del Padre y después las ventas se apagaron”, agregó el informe.