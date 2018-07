“Pity”Alvarez supo lo que hacía y fue procesado por homicidio

El cantante Cristian “Pity” Alvarez (46) recibió una mala noticia en el penal federal de Ezeiza: fue procesado por el homicidio de Cristian Díaz (36) en las torres del barrio Samoré, en Villa Lugano, en la madrugada del jueves 12 de julio.

Se trata de un delito que contempla una pena de 8 a 25 años de prisión.

El juez Martín Yadarola, a cargo del expediente, le trabó, además, un embargo de un millón de pesos y ordenó que le den tratamientos terapéuticos por su adicción a las drogas.

Para el juez Yadarola, Alvarez “se encontraba, al menos en ese entonces, en condiciones de comprender la criminal de los actos presuntamente desarrollados y de dirigir su comportamiento en consecuencia”.

En el procesamiento, publicado este jueves en el sitio del Centro de Información Judicial (CIJ), se detalla cómo fue la secuencia de los hechos que terminaron con la vida del “Gringo” Díaz de cuatro disparos. El ex líder de Viejas Locas, tras el primer disparo en el rostro a la víctima, lo remató de tres tiros más. No sólo eso: descartó el arma, que no estaba registrada, en una alcantarilla y después se fue al boliche “Pinar de Rocha”, en Ramos Mejía, a ver un show del cuartetero cordobés Ulises Bueno, hermano de Rodrigo “El Potro” Bueno.