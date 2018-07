Alistan más talleres de educación sexual integral

Avanza en Corrientes la implementación del plan nacional de “Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional Adolescente (Enia)”, mediante un trabajo articulado entre los ministerios de Salud Pública, Educación y Desarrollo Social. Dichas entidades gestionan actividades conjuntas para avanzar en las labores de educación sexual.

Por un lado, en las escuelas comenzarán a implementarse espacios de asesoramiento, en tanto que los jóvenes que no tienen acceso al sistema educativo serán captados por Desarrollo Social.

En este sentido, desde el área indicaron que prevén la realización de talleres de capacitación. Las actividades comenzarán en agosto, en los Centros de Promoción del Menor y en septiembre se planificó implementar actividades lúdicas, recreativas y educativas.

Mientras tanto el ministerio de Salud Pública, a través del programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, señaló que se garantizan los diferentes métodos anticonceptivos en los centros de salud.

Además, señalaron que capacitan a los equipos de salud y se llevan adelante asesorías en salud integral de adolescentes. Esto fue necesario ya que existían algunos mitos, entre el personal de administración, por ejemplo de que los menores no podían retirar anticonceptivos sin autorización o acompañamiento de un mayor de edad.

En lo que respecta a las labores, la directora General de Salud Materno Infanto Juvenil, Nora Ropelato, detalló que “el Ministerio de Salud Pública garantiza la accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Los cuales pueden ser hormonales inyectables, orales, combinados, para lactancia, preservativos y hacemos hincapié en los de larga duración como son los implantes subdérmicos. Actualmente se ha triplicado la colocación de los mismos, para lo cual se ha capacitado a los profesionales de todos los Caps que también colocan estos dispositivos”.