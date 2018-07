Aoem: comienza la transición y aguardan la negociación salarial

Después de las elecciones celebradas semanas atrás, la Asociación de Obreros y Empleados municipales de Corrientes (Aoem) ya tiene nueva conducción, pero recién asumirá a fines de octubre. Mientras tanto, los delegados normalizadores continuarán representando a los trabajadores cuando se produzca la reapertura de la mesa paritaria.

Al respecto, el delegado normalizador Raúl Rivas ya había anticipado que el piso a solicitar rondará el 15 por ciento para el segundo semestre debido a la escalada inflacionaria y la devaluación del peso que afecta directamente la economía de los trabajadores.

En paralelo, en las próximas semanas comenzará el tiempo de transición entre los normalizadores y la flamante comisión directiva liderada por Rodolfo Medina (secretario general). Deberán estar al tanto en detalle de cómo se encuentra el gremio y, de esta manera, estar en condiciones de delinear un plan de trabajo para cuando tomen las riendas.

Uno de los primeros temas a resolver aún en el presente período tiene que ver con el millonario reclamo al Municipio en concepto del aporte solidario, que empezó a retenerse no hace mucho.

“La Aoem solicita que los aportes solidarios que se descuentan de los sueldos a los trabajadores desde el Ejecutivo (tal lo firmado en paritarias) sean girados al gremio, ya que desde hace cinco meses no se realiza la transferencia”, expresaron hace apenas una semanas y, hasta el momento, no se conoció si hubo algún tipo de solución.