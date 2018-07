Bañado Norte: piden que el SUM lleve el nombre de Maxi Aquino

Los miembros del foro de los barrios Aldana, Bañado Norte, La Rosada y Pompeya solicitaron formalmente a la Municipalidad y al Concejo Deliberante que el Salón de Usos Múltiples (SUM) ubicado en la plazoleta del COM lleve el nombre de Maximiliano Aquino, el joven que fue asesinado el 1 de agosto de 2015 en un intento de robo y que impulsó la organización vecinal para reclamar mejores condiciones de seguridad al Estado. Asimismo, los habitantes de las barriadas señalaron que a raíz de los pedidos realizados se mejoró la iluminación pública y se hicieron trabajos de poda.

“Presentamos notas formales ante la Municipalidad y el Concejo Deliberante para que el SUM sea llamado Maximiliano Aquino, debido a que no tiene nombre hasta ahora, y también para que se transforme en una biblioteca popular para los niños y jóvenes de la zona. Estamos esperando una respuesta a poco de cumplirse tres años de su asesinato”, explicaron a El Litoral desde el foro barrial. “También solicitamos que dentro de un plan integral se revalorice como espacio verde no sólo al SUM sino también a la plazoleta del COM que se ubica en el lugar”, señalaron.

“También vimos que a raíz de los pedidos, la Comuna realizó trabajos de poda y mejoramiento en la iluminación en distintos puntos de los barrios de la zona”, añadieron.