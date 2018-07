Fede Cyrulnik y su “Animal” llega al Vera

Fede Cyrulnik presenta “Animal” el 28 de julio a las 21.30 en el Teatro Vera. Por primera vez saldrán al escenario a improvisar y charlar con el público los personajes de las redes sociales “el Caniche”, “el Golden”, “el callejero”, “el Rottweiler” y “el gato”.

El comediante con más de 350 mil seguidores en Instagram, 30 mil en Twitter y 100 mil en Facebook, arranca el 2018 con un “Show Acústico” de Stand Up y Música. Cyrulnik es furor en redes sociales, luego de girar por todo el país en 2017 con el unipersonal #TipicodePitbull y agotó funciones. Con nuevo Stand Up, mucha música, improvisaciones y sorpresas, en este espectáculo 3.0, habrá participación del público. Las entradas están a la venta en el Teatro Juan de Vera y on line en www.comedia.com.ar desde 300 pesos. Federico es comediante e influencer. En 2003 comenzó sus estudios en Andamio 90, se formó como actor.