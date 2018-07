Gremios docentes insisten con el pedido de reapertura de las paritarias

Todo el arco sindical docente coincide en la necesidad de reabrir la negociación salarial en el segundo semestre del año, aunque cada uno con una postura distinta. El Suteco, único gremio que no forma parte del diálogo con el Gobierno provincial, ya anticipó que se vienen meses de conflictividad.

“El sueldo no alcanza, el poder adquisitivo fue devorado por la inflación y los tarifazos”, aseguró el vocero de Suteco, Fernando Ramírez, además de demandar que el aguinaldo se pague completo, calculado sobre todos los ítems del salario y que se incorpore al salario el plus de $4.500. También exige los $4.000 de emergencia por cargo, suba del 35% al salario básico, $19.000 de salario inicial. “Corrientes sigue pagando el salario docente más bajo del país y el 60% de los docentes no llega a fin de mes”, señaló el titular del gremio.