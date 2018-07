La escritora homenajeada en la Feria del Libro presentó “El desamparo bajo la cama”

Con una amplia agenda de actividades, continúa hasta el domingo en el predio del Tekové Potí la 8ª Feria Provincial del Libro, que el miércoles tuvo entre sus principales actividades la presentación del libro “El desamparo bajo la cama” de la escritora Pilar Romano. La autora había sido homenajeada el viernes último durante la inauguración de la muestra.

En la Sala Franco Rivero de la 8ª Feria del Libro “Tiempo de Descuento”, la escritora Pilar Romano realizó el miércoles la presentación de su nuevo libro, “El desamparo bajo la cama”. En la oportunidad, la autora manifestó estar “muy emocionada y plena. Hoy me están acompañando caras queridas, amigas y sentí realmente un acompañamiento muy entrañable en el acto. Esto es un parto, es un nacimiento y esa sensación sirve de mucho”.

“‘El desamparo bajo la cama’ es mi noveno hijo”, comentó Pilar y con un tono de broma agregó “pero ningún presidente me apadrinó; ninguno”. Seguidamente se refirió a la temática de esta nueva publicación y que alude a un sentimiento o sensación de mucha gente de quedar sin nada a qué aferrarse y qué hacer para seguir, para no derrumbarse y no se anima a orientarse hacia otro lado porque le parece que no hay otra vida u otro mundo, más que ese triste en el que vive.

“Todos en algún momento nos sentimos un poco desamparados y en el libro van a poder ver qué hizo este o aquel personaje y por qué; quizás puedan encontrar en este libro de ficción lo que no encuentran en un libro de autoayuda”, aseguró.

También manifestó: “En las palabras preliminares yo digo que es una sensación que a uno lo acecha muchas veces y cuando se siente eso y antes de que llegue a uno, hay que espantarla y meterla bajo la cama por eso el título del libro es ‘El desamparo bajo la cama’”.

Al finalizar la presentación, la autora correntina firmó sus libros en el stand de Moglia Ediciones y señaló que “esta edición está incluida en la Colección Ojo Lector que toma escritores del interior y es un privilegio también estar en el centro cultural del país que es Buenos Aires”.

Vale señalar que Pilar Romano es oriunda de la Ciudad de Corrientes. Tiene publicada una novela Inocencia Plenaria (Moglia Ediciones, 2001) y los libros de cuentos Azahares y fantasmas (Eudene-Editorial de la Unne, 1999); La plaza de los naranjos (Moglia Ediciones, 2002); Tiempo de lavar (Moglia Ediciones, 2007); Extraño barco de papel (Editorial MediaIsla-USA, 2008) y Más acá del purgatorio (Moglia Ediciones, 2013). Sus poesías así como otros cuentos, aparecen en foros y páginas literarias de Internet.