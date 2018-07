Mburucuyá: la oposición realizó otra exposición policial y el oficialismo analiza hacer pr

Una nueva controversia se generó en Mburucuyá. Por un lado, los concejales de la oposición realizaron una exposición policial contra empleadas del área de Cobranza de la Municipalidad. Mientras que desde el oficialismo analizan realizar presentaciones porque consideran que los legislativos, en al menos dos ocasiones, habrían agredido y amenazado a personal femenino.

Ayer los integrantes del Concejo se reunieron en comisión y uno de los temas abordados fue la lectura de una nota a través de la cual el intendente Pablo Guastavino le respondió un pedido de informes solicitado por ediles opositores.

“Pese a que ellos no respetaron el procedimiento para este tipo de casos, les envió la respuesta en la que básicamente le recordó que todo lo referido a los gastos de la fiesta están en las cuatro carpetas que presentó el Ejecutivo, en las cuales hay 102 comprobantes. Está todo detallado”, expresó el viceintendente y presidente nato del Concejo, Luis Di Franco, en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo, señaló que “en aquella oportunidad correspondía que me soliciten que por presidencia (Concejo) eleve la nota. Sin embargo, ellos fueron directamente a la mesa de entradas del Municipio. Trataron de mala manera al personal que allí estaba. Ellas (empleadas municipales) consultaron si la podían recibir, el Intendente les dijo que sí porque, si bien no es la manera, consideró que era mejor que recepcionaran el escrito para que ellas no tuvieran inconvenientes con los concejales”.

Ahora, aclaró Di Franco, la situación era diferente: “El Municipio está de feria. Sólo está trabajando el área de Cobranzas. Esta semana están tres mujeres y la próxima las dos personas restantes que conforman esa área”.

“Pero los concejales de la oposición decidieron otra vez ir a presentar la nota con el pedido de informes en la Municipalidad. Las chicas le expresaron que no podían recepcionar documentación de ese tipo porque ellas sólo cobran tributos. Pese a que yo me había ofrecido a recibirles la nota, tal como fija la legislación vigente, ellos se negaron y amenazaron a las empleadas con denunciarlas”, contó el titular del recinto. En tanto, añadió que “finalmente cumplieron con la amenaza porque fueron a realizar una exposición en la Policía contra las tres empleadas”.

“Lamentablemente, es la segunda vez que estos concejales amenazan e incluso ahora ya denunciaron a mujeres que trabajan en el Municipio. Y anteriormente también se negaban a respetar la representación femenina en la mesa directiva del legislativo. No sé si tienen un problema con las mujeres o qué sucede”, manifestó Di Franco, quien acotó que están analizando realizar presentaciones contra los concejales de la oposición para evitar que el personal femenino de la Comuna vuelva a sufrir agresiones o amenazas.