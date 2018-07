San Martín oficializó contrataciones y Matías Lescano expresó su fastidio

El Club San Martín de Corrientes oficializó ayer las contrataciones de Jeremiah Wood, Michael Hicks, Lee Roberts y Pablo Orlietti, quienes conformarán el plantel profesional “rojinegro” para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

Estas fichas mayores se suman a Lucas Faggiano, Tomás Zanzottera, además de Matías Solanas (será ficha U23 Desarrollo). Además, sumó a Gabriel Junior Peralta (todavía no confirmado por la entidad) y trascendió que negocia con Martín Cabrera (base cordobés, U23) y Alejandro Spalla.

En el armado del renovado plantel que estará a cargo nuevamente de Sebastián González, quedaron afuera algunos jugadores que la pasada temporada lograron el Súper 20 y el subcampeonato en la Liga Nacional. Entre ellos, el ex capitán Matías Lescano que se despidió de Corrientes a través de las redes sociales y luego expresó su malestar por la forma en que se concretó su alejamiento, en La Red Deportiva.

“No me parece que en un llamado de 30 segundos se digan estas cosas. Hay que decirlas en la cara. Son las reglas del juego y somos aves de paso en esta profesión. Me guardo muchas cosas, tengo una tristeza grande. Uno esperaba otro final en mi carrera”, sostuvo el cordobés.

Luego agregó: “Recibí una llamada de Sebastián (González) hace 15 días, diciéndome que todavía no estaba definido el presupuesto y que no había muchas posibilidades de que continúe. En internet me enteré de que ya estaba armado el equipo y que no iba a ser tenido en cuenta. Después de cuatro años esperaba que me avisen ni bien terminada la temporada o de otra forma”.

Por su parte, el titular de la entidad, Alberto “Tito” Sottile, en el mismo medio dijo sobre el tema: “Nosotros dejamos que el entrenador decida la conformación del plantel. Quién continúa y quién no. Después vemos las posibilidades del club. Tengo entendido que Sebastián (González) habló con Lescano”.