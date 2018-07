Arnaldo André habló de la necesidad de una ficción que ayude a las mujeres que sufren violencia de género

"Por lo que usted y yo sabemos" es un libro autobiográfico que cuenta los inicios de la carrera de Arnaldo André, un actor paraguayo que desde muy joven abandonó sus tierras para encontrar el triunfo en la televisión Argentina que hoy a las 18 será presentado por el mismo en la Feria Provincial del Libro.

"El libro cuenta detalles que yo los tenía dormidos en el baúl de los recuerdos, desde cómo se originó mis sueños, mi carrera y cómo fueron mis estudios en Buenos Aires", dijo André en diálogo con ellitoral.com.ar- El actor que supo ganarse el papel del "galán de telenovela" en los años 80, afirmó que el desarraigo a sus tierras no le costó porque es una persona que "se adapta fácilmente" pero aseguró que debió trabajar mucho en su acento no para imitar al porteño, sino para olvidar el paraguayo.

Contó que visitar Corrientes lo remite al Paraguay, porque la gente es cariñosa y simpática como en su país. Dijo que estando en Argentina nunca se les cerraron las puertas, pero aclaró que en la ficción argentina de Buenos Aires "la realidad es que no va a haber un personaje correntino, cordobés o santiagueño y es por el acento" o si se los incluye, es bajo un papel secundario.

En su recorrido por los personajes que debió hacer en toda su carrera, afirmó que el papel de galán lo vivió con éxito y satisfacción, que no requieren mucha preparación porque "se aprende un texto preparado para vos", pero manifestó que al poco tiempo se aburrió y allí es donde empezó a personificar a otro tipo de galán que ya no era un romántico sino "uno machista, fuerte y autoritario".

"Lo disfrute porque hacer de malo implica meterse en el personaje de alguien que es totalmente diferente a uno. Yo no me considero un tipo malo, así que fue un reto", manifestó. Ante la pregunta de ciertas prácticas violentas que implicaban ese papel y cómo considera puede impactar ahora en la sociedad, André explicó que no estaría mal volver hacerlo, pero al mismo tiempo es necesario una ficción que brinde herramientas a las mujeres que viven una relación violenta.

"Hay que enseñar a las víctimas qué deben hacer si tienen una relación de violencia, cuestionar por qué está al lado de un golpeador, a quién acudir, y por qué sigue manteniendo un vínculo de ese tipo", afirmó.