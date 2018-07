Suteco advierte que el recorte presupuestario afectará a la inversión educativa

Suteco afirmó que en Corrientes el 60% de los docentes no llegan a fin de mes, el 70% cobra menos de $19.000; incluido los montos en negro, el salario promedio local está 35% por debajo del salario promedio nacional.



Según explicaron, los recibos de sueldos oficiales muestran que a un maestro/a de grado le queda en bolsillo (tras el descuento de aportes obligatorios) cerca de $11.300. A un profesor/a de secundaria, con 18 horas cátedras, recibe $11.400 como salario de bolsillo; un profesor/a de terciario con 15 horas alcanza el mismo monto. Mientras que el sueldo de un portero apenas supera los $8.200 mensuales.

El gremio aseguró que en el “Informe Indicativo de Salarios Docentes", recientemente presentado por el Ministerio de Educación de la Nación, se puede percibir que el Gobierno de Corrientes paga los salarios brutos (sin descuentos de aportes obligatorios) más bajos de la Argentina: 24% por debajo del promedio salarial nacional y 42% por debajo de los salarios brutos docentes más altos del país. El salario docente de Corrientes tiene además altos montos no remunerativos y están muy por debajo de lo que una familia necesita para cubrir su canasta básica total.



Por estos indicadores es que “SUTECO rechazó todas las imposiciones salariales del Gobierno Provincial y seguimos exigiendo $4.000 de emergencia por cargo para titulares, suplentes, interinos; $19.000 de salario inicial; 35% de suba al salario básicopara equiparar con la inflación real prevista para este año”, explicó el secretario general Fernando Ramírez.



El titular de SUTECO indicó que el Ejecutivo Provincial “siguiendo el lineamiento de ajuste de la Nación, impuso unilateralmente actualizaciones de 16% a 19%, incluido montos en negro; cuando los informes oficiales, del Banco Central por ejemplo; indican que en 2018 la inflación rondará el 35%”.



Fernando Ramírez detalló que “los docentes correntinos arrastran una pérdida del 25% del poder adquisitivo de los últimos dos años” y con los techos salariales impuestos “en 2018 se sumarán otro 16% de pérdida del poder adquisitivo docente”.



Otra demanda del gremio es “que se blanquee, que se incorpore al salario, el plus de $4.500 para que quede estable dentro de los haberes” señaló Fernando Ramírez y recordó que “SUTECO viene pidiendo que el aguinaldo se pague completo, calculado sobre la totalidad de los ítems que figuran en el recibo. No como ahora que liquidan sobre una parte de los componentes de los haberes, por lo que el trabajador recibe un 25% menos en su aguinaldo”.



Fernando Ramírez también detalló las nuevas medidas de ajustes del Gobierno Provincial, como lo previsto por el Decreto Nº 979/2018 que fija más recortes presupuestarios: “en Educación el recorte alcanza el 24%, son $361 millones menos de inversión comparado con el presupuesto 2017. A ello hay que sumarle la inflación con lo que el ajuste real en Educación alcanzará el 40% este año”.



“Recortan recursos que deberían utilizarse en programas educativos, comedores escolares e infraestructura edilicia; tan necesarios en nuestra provincia que tiene al 70% de los alumnos bajo la línea de pobreza y el 90% de las escuelas en precariedad edilicia”, agregó el Secretario General de SUTECO.



Recordó que en Corrientes “hay más de 5.000 maestros y profesores que hace muchos años esperan poder ingresar al sistema educativo para poder tener un trabajo” y que estos recortes en Educación “eliminarán la apertura de extensiones aúlicas, eso implica congelar la generación de puestos de trabajo para docentes”, amplió Fernando Ramírez.



Otra preocupación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes son los posibles cierres de aulas, con menos de 25 alumnos; con lo que podrían seguir achicando el presupuesto educativo y muchos docentes (titulares, suplentes, interinos) quedarían sin el cargo y se les reduciría sustancialmente el salario.



Fernando Ramírez adelantó que “SUTECO y CTERA analizarán medidas para el inicio de clases tras el receso de invierno. Probablemente haya convocatoria a paro y movilización por la cantidad de demandas no resueltas y el conflicto permanente al que someten al sector docente por la profundización del ajuste”.