Concluyó pago de adicional, en breve se anunciaría el cronograma de sueldos

Finalizó ayer el pago del adicional remunerativo de $4.500 de julio. La Provincia, así, inyecta al mercado local $360 millones. Se espera que la próxima semana se anuncie el cronograma de salarios. El pago con aumento a partir de julio del plus mensual remunerativo se terminó de pagar ayer.

Hasta junio pasado el plus remunerativo era de $3.550 y a través del decreto N° 1.625, el gobernador Valdés formalizó el aumento desde este mes elevándolo a $4.500.

En este marco, el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, afirmó que el monto de inversión que realiza la Provincia en este beneficio creció un 27 por ciento de un mes a otro y acumula una suba del 40% en el año.

Hasta junio el Gobierno inyectó mensualmente $285 millones para el pago del adicional remunerativo, con la decisión del mandatario de elevar este beneficio de $3.550 a $4.500 a partir de julio, creciendo el monto de inversión de $285 millones a $360 millones.

El adicional de $4.500 alcanza a 75 mil agentes provinciales, entre activos y pasivos, incluyendo jubilados municipales.

Con el aumento a $4.500, el adicional remunerativo mensual aumentó con relación a junio pasado $950. Esta mejora implicó un incremento del 40% en este adicional durante el año, que en febrero estaba en el orden de los $3.300.

La gestión provincial resolvió otorgar este adicional, para fortalecer el poder adquisitivo de las familias de los agentes de la administración pública correntina, en septiembre de 2013 siendo el plus de $400.

Desde aquel septiembre de 2013 hasta el aumento de este mes, elevando el adicional remunerativo a $4.500, el beneficio se incrementó en más del 1.100%.

En diciembre de aquel año subió a $600. En abril de 2015 se incrementó a $750; en junio del mismo año se elevó a $900. En octubre de 2015 aumentó a $1.300. En marzo de 2017 subió a $2 mil; en mayo del mismo año se elevó a $2.300; dos meses después pasó a ser de $2.700.

En septiembre, también de 2017, subió a $3.000, y en octubre se elevó a $3.300. En marzo de 2018 se incrementó a $3.550 y en julio se actualizó en $4.500.