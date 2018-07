Desde el Municipio garantizan a los vecinos que no cesará el plan de liberación de la costa

Tras la promulgación de una ordenanza que establece precisamente la erradicación de cercos u otros elementos que impidan el acceso público a la costa de Paso de la Patria, el Municipio comenzó a aplicarla en varias propiedades. No obstante, el grupo de vecinos que impulsó la norma, considera que se debe avanzar más rápido por eso resolvió volver a juntar firmas en un escrito que elevarán a las autoridades municipales. Ante este nuevo requerimiento público, desde la Comuna manifestaron que garantizan el cumplimiento de la legislación, pero que antes de continuar deben adoptar una serie de medidas destinadas a evitar litigios contra la administración municipal.

Tanto hoy como mañana, de 10 a 13 en la plaza Leloir y de 16 a 19 en el anfiteatro, pobladores autoconvocados recolectarán las rúbricas de todos aquellos que se quieran adherir al pedido para que la Municipalidad prosiga con la liberación de la costa de la villa turística. Su insistencia, de acuerdo a lo expresado, se basaría en que ahora están dadas las condiciones para delimitar la línea de ribera y así quitar todos aquellos elementos privados que estén instaurados en espacios públicos.

En este contexto, reconocen que la Comuna avanzó con la erradicación de cercos pero ahora solicitan que esa medida no se detenga.

Consultada al respecto, la viceintendenta y presidenta nata del Concejo, Alba Vasque expresó que “entendemos la preocupación de los vecinos y nosotros (Intendencia) no tenemos intención de frenar la aplicación de la ordenanza para que el acceso a la costa sea público, sólo que ahora no podemos continuar por dos cuestiones: la primera es que se deben analizar varios casos para tomar recaudos y que se debe aprobar un protocolo de demolición que está siendo analizado ahora en el Concejo. Y la segunda es que, además de ocuparnos de este tema, a diario tenemos que resolver cuestiones que son urgentes para la población. Todo esto en el marco de una situación compleja porque recibimos un Municipio desorganizado administrativamente y económicamente”.

Seguidamente, recordó que “varios cercos logramos y así liberar espacios porque se trataba de casos en los cuales no había controversias con quienes tenían propiedades privadas en esa zona. Pero después hay otros casos que son más complejos porque, por ejemplo, aparecieron documentos firmados por funcionarios de gestiones anteriores en los que le autorizaron a hacer rellenos”.

“No vamos a cesar con la liberación de la costa”, aseveró Vasque, quien agregó “sólo necesitamos un poco más de tiempo para adoptar algunos recaudos legales para evitar futuros litigios contra la Municipalidad”.

En este punto, insistió que “por ejemplo se está trabajando en un protocolo de demolición en la comisión del Concejo. Esto sería como una norma complementaria a la ordenanza que en mayo estableció la liberación de la costa de Paso de la Patria”.