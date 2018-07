El escolta Popular visita a Lipton

Programación

Hoy

Cancha de Alvear

14.00 Villa Raquel vs. Dr. Montaña (1ª B - Carlos Hidalgo).

16.00 Robinson vs. Invico (1ª B - Nicolás Sosa).

Cancha de Huracán Corrientes

14.00 Dep. Empedrado vs. Alumni (1ª B - Néstor Frank).

16.00 Curupay vs. Quilmes (1ª A - Leonardo Franco).

Cancha de Libertad

14.00 Santa Catalina vs. Sacachispas (1ª B - Ricardo Aguirre).

16.00 San Marcos vs. San Jorge (1ª A - Miguel González).

Cancha de Lipton

14.00 Talleres vs. Def. de Torino (1ª B - Adrián Sosa).

16.00 Lipton vs. Dep. Popular (1ª A - Rosana Ojeda).

Cancha de Mburucuyá

15.30 Mburucuyá vs. Juventud Naciente (1ª A - Sergio Pérez).

Cancha de Ferroviario

15.30 Soberanía vs. Huracán Corrientes (1ª A - Javier Cabrera).

Mañana

Cancha de Boca Unidos

15.30 Boca Unidos vs. Cambá Cuá (1ª A - Nicolás Rodríguez).

Cancha de Alvear

14.00 Alvear vs. Barrio Quilmes (1ª B - Sergio Pérez).

16.00 Dep. Mandiyú vs. Sportivo Ctes. (1ª A - Edgardo Romero).

Cancha de Libertad

14.00 Independiente vs. Peñarol (1ª B - Luis Cabezas).

16.00 Libertad vs. Rivadavia (1ª B - Matías Carbonelli).