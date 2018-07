El Remanso: proponen tres espigones provisorios a la espera de la defensa

Ante los efectos de la erosión de la costa del paraje El Remanso, en el norte de Goya, que incluso produjo desmoronamientos en la barranca, y en vistas a las posibles soluciones, ayer se volvió a reunir el intendente Ignacio Osella con un grupo de vecinos.

Cabe recordar que en mayo pasado ya se habían reunido las partes, para avanzar en alternativas de solución ante la situación hídrica de la zona citada, que se incrementó este año con la notoria bajante del río Paraná y el riacho Goya.

En cuanto al reciente encuentro, la presidente de la comisión vecinal, Teresa Sánchez, comentó a El Litoral que “nos reunimos para que el Intendente nos aclare sobre el proyecto de las defensas definitivas para nuestra costa, queremos saber en cuánto tiempo se terminará ya que nos dijo que está en proceso, que lo están haciendo en el Icaa (Instituto Correntino del Agua y el Ambiente), y que están buscando el financiamiento”. En tanto expresó que “también nos dijo que nos convocarán para que hagamos nuestros aportes”.

Ante esta situación, indicó que “como no tenemos otras novedades, le pedimos al Intendente que mientras tanto se hagan trabajos para contener la costa, que no continúen los desmoronamientos”. Seguidamente señaló que “le comentamos de nuestra idea, que es hacer tres espigones con las piedras que se sacan de las obras de repavimentación. Nosotros buscamos tres lugares puntuales que son los más críticos: uno donde se inicia el paraje, otro en la mitad, cerca del segundo puente, y otro antes de la Escuela N° 733 Adela Ortíz, cada uno a 500 metros de distancia”.

Al respecto de esta propuesta, dijo Sánchez que “el Intendente manifestó que está de acuerdo y nos pidió que le acerquemos un mapa identificando estos tres lugares y nos comprometimos a acercárselo a la brevedad”.

Por otro lado, recordó que “anteriormente se hizo un espigón en la zona conocida como boca del San Martín, pero no nos sirve, porque en la entrada de El Remanso la costa sigue cayendo, necesitamos que ese tipo de obras se haga en otro lugar”.

Si bien mermó el desmoronamiento a gran escala y que puso en riesgo a varias casas durante los últimos años, la vecina de El Remanso confirmó que “nos contactamos con Defensa Civil para que venga a cortar un árbol que está a punto de caerse y que, en caso de que eso ocurra, peligrará parte de la estructura de una de las viviendas”.